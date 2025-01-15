Новий знак з чорною стрілкою на білому тлі: що він означає

У більшості країн Європи та світу діють схожі правила дорожнього руху. Теж саме стосується і дорожніх знаків, які, навіть при наявності деяких відмінностей, інтуїтивно зрозумілі і місцевим, й іноземцям. Саме тому українці досить легко адаптуються до їзди по європейським та американським автошляхам. Ба більше, працюють за кордоном далекобійниками, вирізняючись взірцевою законослухняністю.

Однак існують знаки, значення яких досить складно зрозуміти лише за візуальною картинкою. Один з таких знаків нещодавно з’явився в країнах Південної Америки.

Як виглядає новий знак?

Нещодавно впроваджений заборонний знак, який зараз активно встановлюють на автошляхах Мексики, Аргентини, Колумбії та інших південноамериканських країн, має круглу форму із червоним обрамленням. Всередині цього червоного кругу на білому тлі зображена горизонтальна чорна стрілка, що показує вправо на також чорний легковий або вантажний автомобіль.

Що означає знак із чорною стрілкою?

Знак зі стрілкою та автівкою вказує водіям, що під час руху їм потрібно триматися крайньої правої смуги. Ліва ж смуга повинна залишатись вільною для транспорту, що рухається на більшій швидкості. В залежності від того, яка машина зображена на знаку – легкова чи вантажна, водій може зрозуміти, для кого призначений цей знак і чи потрібно дослухатися його вказівки.

Цікаво, що у США є схожий знак із таким самим значенням. Крім зображення, він також містить надпис «Тримайся праворуч», завдяки чому є більш зрозумілим як для місцевих жителів, так і для емігрантів.

У країнах Європи, зокрема в Україні, таких дорожніх знаків ще немає. Однак їх популярність у США та країнах Південної Америки «натякає», що скоро вони з’являться й на українських автошляхах. Тож варто запам’ятати його значення, щоб не потрапити у незручну ситуацію.