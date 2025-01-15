Перейти на Windows 11 з 10 версії українцям стане простіше: деталі від Microsoft

Microsoft зробила процес оновлення до Windows 11 ще простішим. Компанія оновила інструменти, які дозволяють користувачам легко перевірити, чи їхній комп’ютер відповідає вимогам нової операційної системи.

Як це зробити?

Є два зручні способи:

За допомогою спеціальної програми. Завантажте безкоштовну програму PC Health Check з офіційного сайту Microsoft. Вона автоматично перевірить ваш комп’ютер на сумісність з Windows 11 і надасть детальний звіт. Через налаштування Windows 10. Перейдіть у розділ “Оновлення та безпека” в налаштуваннях вашої операційної системи. Тут ви знайдете опцію “Перевірити наявність оновлень”. Якщо ваше пристрій сумісний, система запропонує оновитися до Windows 11.

До речі, штучний інтелект завойовує телевізійні екрани: На нещодавній виставці CES 2025 компанії LG та Samsung представили свої нові моделі смарт-телевізорів, оснащені інноваційним штучним інтелектом Microsoft Copilot. Це означає, що перегляд телебачення стає ще інтерактивнішим та розумнішим.

Що це дає користувачам?

Компанія LG додала спеціальний розділ, присвячений штучному інтелекту, та оновила пульт дистанційного керування, зробивши його ще зручнішим. Завдяки Copilot користувачі зможуть легко знаходити потрібну інформацію, задаючи питання природною мовою. ШІ аналізуватиме контекст запиту і надаватиме максимально точні відповіді.

Компанія Samsung представила технологію Vision AI, яка відкриває нові можливості для взаємодії з телевізором. Завдяки штучному інтелекту телевізор зможе розпізнавати об’єкти на екрані та надавати додаткову інформацію про них.

Незважаючи на активну промоцію Microsoft Edge в операційній системі Windows 11, включаючи нагадування про безпеку, браузер Google Chrome продовжує лідирувати на ринку. За даними Statcounter, на початок 2025 року частка Chrome складає майже 67%, і цей показник продовжує зростати.

Щомісяця Chrome додає близько 0,5% до своєї частки ринку, а за рік цей показник сягає 1,65%. Такий успіх Google пояснюється постійним розвитком браузера та інтеграцією нових технологій.

Однією з таких інновацій є Gemini Live, який скоро буде доступний прямо з панелі задач Windows 11. Це означає, що користувачі зможуть взаємодіяти з цією потужною моделлю штучного інтелекту без необхідності відкривати браузер. Наразі Gemini Live доступний лише через мобільні додатки.

Таким чином, конкуренція між Chrome та Edge загострюється. Microsoft намагається залучити користувачів за допомогою агресивної маркетингової кампанії, а Google відповідає постійним розвитком свого продукту та інтеграцією нових технологій.