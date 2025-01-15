Українські школярі почнуть вивчати новий обов’язковий предмет: він з’явиться в програмі з 1 вересня 2025 року

В наступному навчальному році, що почнеться у вересні 2025 року, українські школярі почнуть вивчати новий предмет. До навчальної програми 8-го та 9-го класів збираються додати курс «Підприємництво і фінансова грамотність». Предмет стане обов’язковим у всіх закладах загальної середньої освіти. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Для чого українським школярам вчитися фінансовій грамотності?

Курс «Підприємництво і фінансова грамотність» надзвичайно актуальний у наш час, коли шаленими темпами розвивається економіка, впроваджуються нові бізнес-моделі, а разом з тим процвітає шахрайство. На уроках учні навчаться орієнтуватися у світі фінансів та приймати зважені рішення.

В необхідності впровадження цього предмету у Фонді гарантування вкладів не сумніваються. Адже Україна зараз в активній фазі євроінтеграції, а в більшості європейських країн школярі ще змалечку навчаються, як поводитися із грішми, сплачувати рахунки та податки.

Як проходить підготовка до впровадження нової дисципліни?

На сьогоднішній день вже завершена робота над першою частиною навчального курсу – «Підприємництво і фінансова грамотність. 8 клас». У його розробці прийняла участь низка експертів галузі, зокрема:

представники Фонду гарантування вкладів;

члени Експертної ради ФГВФО з фінансової грамотності;

педагоги та науковці зі всієї України.

Крім того підготовлено вже 96 спеціалістів, які викладатимуть основи фінансової грамотності.

Що вивчатимуть школярі в рамках нового предмету?

Програма для 8-го класу передбачає вивчення двох розділів – «Прикладні фінанси» та «Родині фінанси». Вона розрахована 17 годин, під час яких учні ознайомляться з такими темами:

Гроші в житті людини. Фінансова поведінка. Ролі людини: особистість, споживач, громадянин. Потреби та інтереси родини. Плануємо родинний бюджет. Запозичення, заощадження та інвестиції. Фінансова безпека та шахрайство.

В 9-му класі на предмет «Підприємництво і фінансова грамотність» буде виділено удвічі більше часу – 35 годин. Увагу учнів зосередиять на таких темах, як «Підприємливість і підприємництво» та «Соціальна відповідальність бізнесу і відносини з державою».

Зазначимо, що курс базової фінансової грамотності для школярів почали розробляти ще у 2021 році. Проте до його провадження у Міністерства освіти ніяк «не доходили руки».