Названо мобільного оператора, від якого найчастіше ідуть українці

У 2024 році близько 340,6 тисячі українців скористалися послугою зміни оператора зі збереженням номеру. Найбільше номерів було перенесено із «Київстар». Послугами оператора перестало користуватись 207,1 тис осіб. Такими даними поділилися в Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Куди «втекли» абоненти «Київстар»?

Масове перенесення номерів з «Київстар» до інших операторів перш за все пов’язане з підвищенням тарифів. Адже протягом 2024 року вартість послуг оператора зросла в середньому на 25%.

Більшість абонентів, що «втекли» від «Київстар», а це близько 200 тис. осіб, подалися до найбюджетнішого мобільного оператора України lifecell. Натомість рішення перенести свої номери до «Київстар» прийняли лише 16,6 тис. абонентів.

Скільки номерів перенесли з Vodafone?

Компанія Vodafone стала другою в антирейтингу операторів за кількістю втрачених клієнтів. Від послуг Vodafone у 2024 році відмовилось 109,5 тис. абонентів. Натомість свої номери з інших мереж перенесли 54,1 тис. українців.

Скільки абонентів втратив lifecell?

На відміну від своїх «старших братів», lifecell «загубив» лише 22,9 тис. клієнтів. Натомість отримав майже 269,8 тис нових абонентів. Тож наймолодший оператор України виявився єдиним, хто завершив минулий рік «у плюсі». Проте привабливість lifecell доволі легко пояснити надзвичайно вигідними тарифними планами, вартість яких стартує від 100 грн в місяць.

Також у 2024 році українські мобільні оператори зробили черговий крок у бік розвитку 4G мережі. Очікується, що у 2025 році «Київстар», Vodafone та lifecell почнуть потроху обмежувати доступ своїх абонентів до 3G, щоб звільнити місце для більш прогресивної технології 4G. Перед повним відключенням 3G у певному регіоні абонентів звісно ж попереджатимуть. Однак вже зараз мобільні оператори радять своїм клієнтам, що користуються старими SIM-картами без доступу до 4G, звернутися до сервісних центрів та замінити «сімку».