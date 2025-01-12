Назван мобильный оператор, от которого чаще всего уходят украинцы

В 2024 году около 340,6 тысяч украинцев воспользовались услугой смены оператора с сохранением номера. Больше всего номеров было перенесено из «Киевстара». Услугами оператора перестали пользоваться 207,1 тыс. человек. Такими данными поделились в Нацкомиссии, что осуществляет государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЕК).

Куда «потекли» абоненты «Киевстара»?

Массовое перенесение номеров с «Киевстара» к другим операторам в первую очередь связано с повышением тарифов. Ведь в течение 2024 года стоимость услуг оператора возросла в среднем на 25%.

Большинство абонентов, которые «потекли» от «Киевстара», а это около 200 тыс. человек, подались к наиболее бюджетному мобильному оператору Украины lifecell. В свою очередь, решение перенести свои номера к «Киевстару» приняли лишь 16,6 тыс. абонентов.

Сколько номеров перенесли с Vodafone?

Компания Vodafone стала второй в антирейтинге операторов по количеству потерянных клиентов. От услуг Vodafone в 2024 году отказались 109,5 тыс. абонентов. В свою очередь, свои номера из других сетей перенесли 54,1 тыс. украинцев.

Сколько абонентов потерял lifecell?

В отличие от своих «старших братьев», lifecell «потерял» лишь 22,9 тыс. клиентов. Зато получил почти 269,8 тыс. новых абонентов. Так что самый молодой оператор Украины оказался единственным, кто закончил прошлый год «в плюсе». Однако привлекательность lifecell довольно легко объяснить чрезвычайно выгодными тарифными планами, стоимость которых стартует от 100 грн в месяц.

Также в 2024 году украинские мобильные операторы сделали очередной шаг в сторону развития 4G сети. Ожидается, что в 2025 году «Киевстар», Vodafone и lifecell начнут понемногу ограничивать доступ своих абонентов к 3G, чтобы освободить место для более прогрессивной технологии 4G. Перед полным отключением 3G в определенном регионе абонентов, конечно же, будут предупреждать. Однако уже сейчас мобильные операторы советуют своим клиентам, которые пользуются старыми SIM-картами без доступа к 4G, обратиться в сервисные центры и заменить «симку».