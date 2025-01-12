Власники пенсійних карток Ощадбанку ризикують втратити всі заощадження: у кого Пенсійний фонд відбере виплати за останній рік

Частині українських пенсіонерів загрожує вилучення вже нарахованих коштів з пенсійних карток Ощадбанку. У групу ризику потрапить лише одна категорія пенсіонерів – внутрішньо переміщені особи. Їхні пенсійні рахунки можуть «обнулитися» вже в найближчі кілька місяців. В Ощадбанку пояснили хто саме та з яких причин втратить свої пенсійні заощадження.

Хто з пенсіонерів залишиться без грошей?

Про вилучення коштів з пенсійних карток деяких пенсіонерів та повернення їх на рахунки Пенсійного фонду йдеться у ст. 41 проекту бюджету на 2025 рік. Такі заходи будуть застосовані виключно до пенсіонерів, що є внутрішньо переміщеними особами та отримали цей статус до початку повномасштабної війни, тобто до 24 лютого 2022 року.

З карток пенсіонерів переселенців стягнуть виплачені раніше кошти, якщо:

протягом року вони не проводили жодних операцій зі своїми картками, зокрема не знімали готівку, не проводили безготівкову оплату чи переказ коштів;

протягом шести місяців не пройшли обов’язкову процедуру фізичної ідентифікації.

Стягувати кошти будуть лише з карток Ощадбанку, оскільки рахунки пенсіонерам, що отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, відкривалися лише у цьому банку.

У кого не зможуть забрати пенсію?

Вилучати вже нараховані пенсійні виплати будуть лише у пенсіонерів-переселенців, які вчасно не пройшли фізичну ідентифікацію, а на їхніх картках вже тривалий час не відбувалося жодного руху коштів. Щоправда існують певні обставини, за яких Пенсійний фонд буде безсилий і не зможе виконати приписів закону. Зокрема вилучити кошти пенсіонерів-ВПО не зможуть, якщо їх рахунки знаходяться під арештом або на них накладено будь-яке інше обтяження.

Проте в Ощадбанку також зазначили, що вилучення пенсій з карток не є безповоротним процесом. Пенсійний фонд може відновити виплати навіть після повного «обнулення» картки пенсіонера. Для цього потрібно звернутися з відповідною заявою до філі Пенсійного фонду чи Ощадбанку. Тоді пенсіонеру знову почнуть виплачувати передбачені законом кошти.