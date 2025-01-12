Нові платіжки від «Нафтогазу» за січень вже в дорозі до українських споживачів газу

Клієнти «Нафтогазу» незабаром отримають перші в цьому році платіжки. Рахунки українських споживачів за газ з дня на день опиняться у їх поштових скриньках. Про це розповіли у прес-службі постачальника. Українцям також нагадали, де ще можна перевірити стан рахунку та коли потрібно заплатити за газ, щоб не нарахували пеню.

Де можна переглянути свій рахунок за газ?

Окрім паперових платіжок, які українці незабаром отримають разом із поштою, ознайомитись зі станом свого рахунку можна й іншими способами. Зокрема компанія «Нафтогаз», що постачає «блакитне паливо» понад 98% вітчизняних споживачів, пропонує своїм клієнтам переглянути онлайн-квитанцію та сплатити рахунок через:

персональний кабінет на порталі my.gas.ua;

чат-боти GASUA у месенджерах Telegram та Viber;

сайт gas.ua, ідентифікувавшись з допомогою особового рахунку чи адреси реєстрації.

Тож Українці можуть не чекати паперових платіжок та заплатити за газ, використовуючи можливості онлайн-ресурсів постачальника.

До якого числа потрібно заплатити за газ?

Щоб споживачеві не нарахували пеню, заплатити за використаний у попередньому місяці газ потрібно до 25-го числа поточного місяця. Тобто суму, зазначену у платіжках за грудень, належить внести на рахунок до 25 січня.

Оплата за газ здійснюється згідно із тарифом, що для більшості побутових споживачів України складає 7,96 грн за кубічний метр. Такий тариф, за даними прес-служби постачальника, діятиме до кінця поточного опалювального сезону, тобто до 30 квітня 2025 року.

Нагадаємо, що останнім часом клієнти «Нафтогазу» почали скаржитися на погану якість «блакитного палива». Таким споживачам радять звертатися із відповідною заявою до філій компанії, на гарячу лінію або ж писати на електронну пошту «Нафтогазу», щоб ініціювати перевірку якості газу. Якщо в результаті незалежного дослідження буде виявлено невідповідність ресурсу державним стандартам, клієнту перерахують суму оплати та повернуть частину вже сплачених коштів.