Немає паролю від Wi-Fi: без нього можна обійтися

Ситуації, коли потрібно терміново скористатися чужим Wi-Fi, трапляються доволі часто. Наприклад, ви опинились у підвальному приміщенні чи укритті, де немає доступу до мобільного інтернету. Та що робити, якщо вам невідомий пароль, і поруч немає нікого, хто може надати таку інформацію. Виявляється, є способи підключитися до Wi-Fi навіть без пароля. IT-спеціалісти детально розповіли, як це зробити.

Через QR-код

У більшості сучасних модемів є QR-код, з допомогою якого можна отримати доступ до даних мережі, зокрема її назви та паролю. Якщо на лицевій стороні маршрутизатора QR-коду немає, спробуйте його перевернути. Далі потрібно зробити наступне:

Відкрийте на своєму смартфоні камеру та сфокусуйте її на QR-коді. Зачекайте, доки на екрані не з’явиться сповіщення із пропозицією підключитися до мережі. Підтвердіть підключення і можете вільно користуватися Wi-Fi.

Однак цей спосіб спрацьовує не завжди. Наприклад, якщо власник модему встановив інший пароль, при цьому не оновив QR-код, підключитись до мережі таким способом вам не вдасться.

За допомогою поширення QR-коду

Підключитися до мережі Wi-Fi через QR-код можна навіть не маючи доступу до самого роутера. Просто попросіть будь-кого із користувачів, що вже підключені до мережі, виконати зі своїм смартфоном такі дії:

Зайти у «Налаштування» та перейти до розділу Wi-Fi. Обравши використовувану мережу, натиснути на «Поділитися».

На екрані одразу ж з’явиться QR-код із даними мережі. Користувачу, що хоче підключитися, потрібно лише зчитати цей QR-код.

Через WPS

Цей спосіб підключення годиться для усіх роутерів, випущених пізніше 2007 року. Всі вони підтримують функцію WPS (Wi-Fi Protected Setup), з допомогою якої можна підключатися до мережі без пароля. Ось, як це зробити:

Зайдіть у «Налаштування», перейдіть до розділу «Мережі та інтернет», а далі до вкладки Wi-Fi. Відкрийте «Додаткові налаштування» та натисніть на «Кнопка WPS». На роутері теж є кнопка WPS, яку потрібно натиснути та потримати протягом 3-5 секунд.

Після цього ваш смартфон автоматично підєднається до мережі.