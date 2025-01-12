Чорні смуги на дзеркалах авто: для чого вони потрібні та як допомагають за кермом

Більшість автовласників помічали на бічних дзеркалах деяких автівок дивні чорні смуги. Проте мало хто з них знає, для чого на дзеркала наносять цей своєрідний візерунок. Автоексперт розповів, для чого потрібні ці вертикальні чорні смуги та яку роль вони виконують під час керування машиною.

Якими бувають бічні дзеркала?

Перш ніж з’ясовувати мету нанесення чорних смуг на бічні дзеркала, варто уточнити, що ці дзеркала бувають кількохтипів. Між собою вони відрізняються низкою особливостей, а саме:

Пласкі дзеркала – забезпечують точне спотворення зображення, не збільшуючи при цьому кут огляду. Їх найбільшим недоліком вважаються чималі «сліпі зони», тому автовиробники вже відійшли від використання таких дзеркал і рідко встановлюють їх на нові автівки;

– забезпечують точне спотворення зображення, не збільшуючи при цьому кут огляду. Їх найбільшим недоліком вважаються чималі «сліпі зони», тому автовиробники вже відійшли від використання таких дзеркал і рідко встановлюють їх на нові автівки; Сферичні дзеркала – вирізняються ширшим кутом огляду, однак можуть «прибріхувати» щодо відстані до об’єктів, показуючи її більшою, ніж насправді;

– вирізняються ширшим кутом огляду, однак можуть «прибріхувати» щодо відстані до об’єктів, показуючи її більшою, ніж насправді; Асферичні дзеркала – це своєрідний мікс пласких та сферичних дзеркал. З країв вони трохи вигнуті, завдяки чому досягається ефект розширення огляду та зменшення «сліпих зон».

Саме на асферичні дзеркала й наносять характерні чорні вертикальні смуги.

Для чого потрібні чорні смуги на дзеркалах?

Вертикальна смуга наноситься на кожне з бічних дзеркал, розділяючи їх на дві зони:

Плоску частину – знаходиться ближче до кузова та відображає об’єкти без спотворення. Вигнута частина – знаходиться далі від кузова і забезпечує ширший огляд, допомагаючи помічати автівки, що знаходяться в «сліпих зонах».

Щоб водій міг зрозуміти, де дзеркало показує відображення точно, а де спотворює, на нього й наноситься чорна вертикальна лінія.

Чому без чорної смуги не обійтись?

Від вертикальних смуг на бічних дзеркалах чимало користі, зокрема:

вони допомагають водіям краще контролювати дорогу;

суттєво мінімізують «сліпі зони»;

дозволяють уникнути виконання небезпечних маневрів.

Якщо автомобіліст вміє «працювати» із асферичними дзеркалами та знає про значення чорної лінії, за кермом він почуватиме себе значно впевненіше, а ризик ДТП знизиться до мінімума.