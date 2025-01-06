Стало известно, станет ли 2025 год победным: известный астролог сделал свой прогноз

Известный украинский астролог Влад Росс сделал смелое прогнозирование относительно завершения войны в Украине. По его словам, изучение расположения планет на небесной сфере указывает на возможность прекращения военных действий в 2025 году. Этот прогноз он подробно объяснил в интервью журналистам.

Росс утверждает, что особое расположение таких планет как Юпитер, Меркурий и Венера создает благоприятные астрологические условия для позитивных изменений в Украине. В частности, он обращает внимание на то, что в конце лета и в начале осени 2025 года Юпитер, который традиционно ассоциируется со счастьем и успехом, займет крайне важное астрологическое положение.

К Юпитеру вскоре присоединятся Меркурий и Венера, что, по мнению астролога, усилит положительное влияние на ситуацию в стране. Такое сочетание планет, по его словам, может свидетельствовать о начале нового этапа в истории Украины, связанного с восстановлением и развитием.

Росс также высказал предположение, что эти астрологические явления могут способствовать привлечению инвестиций, необходимых для восстановления Украины после войны. Относительно российского диктатора Путина, астролог считает, что его сопротивление изменениям может привести к негативным последствиям для него лично.

Кроме астрологических аспектов, Росс обратил внимание на нумерологию. Он отметил, что сумма цифр года 2025 равна девяти, что символизирует завершение. Этот факт, по его мнению, подтверждает возможность окончания войны именно в этот период.

Особое внимание астролог уделяет переходу планеты Сатурн в знак Овна 25 мая 2025 года. Это астрологическое событие, по его словам, может свидетельствовать о начале замораживания конфликта. Однако, по прогнозам Росса, война не будет полностью завершена до 16 февраля 2026 года, когда Сатурн окончательно закрепится в Овне.

Подытоживая свои прогнозы, Влад Росс выразил уверенность, что даже если война не закончится полностью в 2025 году, процессы, которые начнутся в этом году, неизбежно приведут к установлению мира в начале 2026 года.