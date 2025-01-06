Стало відомо, чи стане 2025 рік переможним: відомий астролог зробив свій прогноз

Відомий український астролог Влад Росс зробив сміливе прогнозування щодо завершення війни в Україні. За його словами, вивчення розташування планет на небесній сфері вказує на можливість припинення військових дій у 2025 році. Цей прогноз він детально пояснив в інтерв’ю журналістам.

Росс стверджує, що особливе розташування таких планет як Юпітер, Меркурій та Венера створює сприятливі астрологічні умови для позитивних змін в Україні. Зокрема, він звертає увагу на те, що наприкінці літа та на початку осені 2025 року Юпітер, який традиційно асоціюється зі щастям і успіхом, займе вкрай важливе астрологічне положення.

До Юпітера незабаром приєднаються Меркурій та Венера, що, на думку астролога, посилить позитивний вплив на ситуацію в країні. Таке поєднання планет, за його словами, може свідчити про початок нового етапу в історії України, пов’язаного з відновленням та розвитком.

Росс також висловив припущення, що ці астрологічні явища можуть сприяти залученню інвестицій, необхідних для відновлення України після війни. Стосовно російського диктатора Путіна, астролог вважає, що його спротив змінам може призвести до негативних наслідків для нього особисто.

Крім астрологічних аспектів, Росс звернув увагу на нумерологію. Він зазначив, що сума цифр року 2025 дорівнює дев’яти, що символізує завершення. Цей факт, на його думку, підтверджує можливість закінчення війни саме в цей період.

Особливу увагу астролог приділяє переходу планети Сатурн у знак Овна 25 травня 2025 року. Ця астрологічна подія, за його словами, може свідчити про початок заморожування конфлікту. Однак, за прогнозами Росса, війна не буде повністю завершена до 16 лютого 2026 року, коли Сатурн остаточно закріпиться в Овні.

Підсумовуючи свої прогнози, Влад Росс висловив впевненість, що навіть якщо війна не закінчиться повністю у 2025 році, процеси, які розпочнуться цього року, неминуче приведуть до встановлення миру на початку 2026 року.