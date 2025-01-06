В Украине ограничат продажу квартир на 10 лет: детали нового законопроекта

Правительство Украины сделало важный шаг в направлении реформирования жилищной сферы. На своем первом заседании в новом году Кабинет Министров одобрил проект закона, который будет определять основные принципы государственной политики в сфере жилья. Этот законопроект является неотъемлемой частью масштабного плана восстановления Украины, который реализуется при поддержке международных партнеров.

Развитие этого законопроекта происходило при активном участии международных экспертов, и его окончательный вариант получил одобрение Европейской комиссии. Новый закон призван устранить любые возможности для злоупотреблений при ведении учета жилых помещений, а также обеспечить прозрачность использования государственных средств, выделяемых на решение жилищных вопросов. Кроме того, закон предусматривает строгие меры по предотвращению незаконной приватизации государственного и коммунального жилья.

Одним из ключевых положений нового закона является запрет продажи жилья, приобретенного за счет государственных средств, в течение десяти лет. Это означает, что граждане, получившие жилье по государственным программам, не смогут сразу продать его. Для эффективного управления государственным жилищным фондом предусматривается создание специального фонда, который будет пополняться за счет арендной платы и других поступлений. Средства этого фонда будут направлены на содержание и развитие

Законопроект направлен на создание условий для удешевления жилья для населения. В частности, предусматривается предоставление льготных условий для застройщиков, которые занимаются строительством доступного жилья. Это может включать бесплатную или льготную землю, долгосрочные кредиты по сниженной ставке и другие виды финансовой поддержки. Кроме того, закон предусматривает максимальную цифровизацию процессов в сфере жилья, что позволит сделать информацию о жилищных программах и доступном жилье максимально открытой и доступной для всех граждан.

Общая жилищная политика в стране будет определяться государственной жилищной стратегией, которая будет разрабатываться на длительный период (5-7 лет). Эта стратегия будет определять основные цели, задачи и направления развития жилищной сферы. На основе государственной стратегии будут разрабатываться также региональные стратегии, которые будут учитывать особенности каждого региона.