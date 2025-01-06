В Україні обмежать продаж квартир на 10 років: деталі нового законопроєкту

Уряд України зробив важливий крок у напрямку реформування житлової сфери. На своєму першому засіданні у новому році Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону, який визначатиме основні принципи державної політики у сфері житла. Цей законопроєкт є невід’ємною частиною масштабного плану відновлення України, що реалізується за підтримки міжнародних партнерів.

Розвиток цього законопроєкту відбувався за активної участі міжнародних експертів, і його остаточний варіант отримав схвалення Європейської комісії. Новий закон покликаний усунути будь-які можливості для зловживань при веденні обліку житлових приміщень, а також забезпечити прозорість використання державних коштів, які виділяються на вирішення житлових питань. Крім того, закон передбачає суворі заходи щодо запобігання незаконній приватизації державного та комунального житла.

Одним з ключових положень нового закону є заборона продажу житла, придбаного за рахунок державних коштів, протягом десяти років. Це означає, що громадяни, які отримали житло за державними програмами, не зможуть відразу продати його. Для ефективного управління державним житловим фондом передбачається створення спеціального фонду, який буде поповнюватися за рахунок орендної плати та інших надходжень. Кошти цього фонду будуть спрямовані на утримання та розвиток

Законопроєкт спрямований на створення умов для здешевлення житла для населення. Зокрема, передбачається надання пільгових умов для забудовників, які займаються будівництвом доступного житла. Це може включати безкоштовну або пільгову землю, довгострокові кредити за зниженою ставкою та інші види фінансової підтримки. Крім того, закон передбачає максимальну цифровізацію процесів у сфері житла, що дозволить зробити інформацію про житлові програми та доступне житло максимально відкритою та доступною для всіх громадян.

Загальна житлова політика в країні буде визначатися державною житловою стратегією, яка розроблятиметься на тривалий період (5-7 років). Ця стратегія визначатиме основні цілі, завдання та напрямки розвитку житлової сфери. На основі державної стратегії будуть розроблятися також регіональні стратегії, які враховуватимуть особливості кожного регіону.