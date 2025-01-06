Як допомогти склоочисникам «пережити» зиму: потрібно запам’ятати лише одне правило

Зимовий сезон приносить водіям цілу низку додаткових клопотів, пов’язаних з обслуговуванням автівки. Одним із таких клопотів є піклування про склоочисники. Адже коли надворі сніг і мороз, навантаження на цей невеличкий, проте дуже важливий механізм автівки суттєво збільшується. Щоб уникнути поломки та забезпечити двірникам злагоджену роботу потрібно правильно ними користуватись.

В якому випадку не слід вмикати двірники?

Не хочете, щоб ваші склоочисники вийшли з ладу? Тоді запам’ятайте це правило: ні в якому разі не вмикайте склоочисники, якщо вони примерзли до лобового скла чи покрились льодом. Такі дії можуть призвести до поломки всього механізму. Електродвигун, що приводить двірники в рух, перегріється і вийде з ладу. Тоді вам доведеться міняти увесь механізм, що обійдеться недешево.

Як уникнути виходу з ладу склоочисників?

Якщо двірники «намертво» примерзли до лобового скла, перш за все дайте їм трохи розтанути. Для цього потрібно запустити двигун й увімкнути обігрівач. Поступово лід розм’якне і склоочисники можна буде увімкнути, не остерігаючись поломки.

Однак перш ніж привести склоочисники в рух, варто перевірити, чи не залишилося на лобовому склі шматочків льоду. Вони можуть ускладнити рух щіток по склу та призвести до погіршення видимості.

Ні в якому разі не вмикайте двірники, якщо бачите, що вони «міцно тримаютьсч» за поверхню скла. Краще ще трохи зачекати, поки лід остаточно не розмерзнеться. Поспіх у цій справі може закінчитися лише поломкою двірників та додатковими витратами на ремонт.

Щоб двірники не примерзали до скла можна на ніч вдягати на них спеціальні чохли або обробляти змазкою на основі силікону. Завдяки цим лайфхаком ви суттєво знизите ризик поломки двірників та продовжите строк їх служби.