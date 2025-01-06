Бензин А-92 більше не варіант: він поступово «вбиває» ваш двигун

Бензин А-92 є одним із найпопулярніших видів пального в Україні. І не дивно, адже у порівнянні з А-95 чи А-98, це найбюджетніша опція. Однак за певних умов таке пальне може стати смертельним вироком для вашого двигуна. Про це розповів досвідчений автомеханік одного зі столичних СТО.

У чому біда А-92?

Спеціаліст зазначив, що головним недоліком бензину марки А-92 є його низьке октанове число. Низькооктанове паливо більш схильне до детонації – стрімкого займання у циліндрах двигуна, що викликає потужні ударні хвилі.

Під час роботи на такому паливі деталі двигуна постійно перегріваються і можуть швидше виходити з ладу. Найчастіше проблеми виникають із прокладками головки блоку циліндрів, а також перегородками, що розташовані між толоковими кільцями. Тривала робота на А-92 призводить до їх поступового руйнування та передчасного виходу двигуна з ладу.

Коли можна заправлятись А-92?

Експерт радить не зациклюватися на А-92 та чергувати його з іншими марками бензину, які мають вище октанове число. Заливати у бак бензин А-92 варто лише якщо ви переконані, що у найближчі кілька днів не будете «гасати» на повній швидкості. Адже при спокійні їзді ризик детонації низькооктанового бензину значно знижується.

Загалом турбінові двигуни із безпосереднім упорскуванням мають досить високі вимоги до октанового числа пального. Автівки із такими двигунами потрібно заправляти щонайменше А-95 бензином. Найкращими ж варіантами будуть А-98 чи А-100.

Заправлятися А-92 на постійній основі можуть собі дозволити лише власники автівок із атмосферними двигунами. Однак таких иашин щороку стає все менше. Виробники віддають перевагу турбованим двигунам, які значно випереджають атмосферні за цілою низкою показників. Зокрема вони відрізняються вищою потужністю, ефективністю та економічністю.