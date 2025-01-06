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Українцям блокуватимуть картки за часте користування банкоматом: НБУ вкотре посилив фінмоніторинг

Банки ретельно перевірятимуть операції клієнтів, а якщо котрась із них видасться підозрілою – попросять додаткові документи.

Дайнеко Наталія06.01.2025

Національний банк України чимраз дужче посилює заходи протидії «відмиванню грошей». На вимогу регулятора банки ретельно моніторять усі фінансові операції українців. А клієнтам, яких підозрюють в отримані незадекларованих прибутків чи здійсненні незаконних операцій, просто-напросто блокують картки.

За що банк може заблокувати картку?

Нещодавно Нацбанк ініціював чергове посилення фінансового моніторингу, вимагаючи від банків ще докладнішого спостереження за доходами та витратами клієнтів. Згідно з оновленими рекомендаціями НБУ, блокувати рахунки чи вимагати пред’явлення додаткових документів банки тепер можуть у разі:

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  • зняття готівки у великих сумах частіше, ніж 3 рази на місяць;
  • частого оформлення готівкових кредитів зі швидким погашенням;
  • отримання доходів, що значно перевищують рівень достатку клієнта або середній рівень зарплат у регіоні;
  • здійснення великих переказів, що можуть свідчити про легалізацію доходів, отриманих незаконним шляхом;
  • здійснення операцій з великими сумами у готівці, що виходять за межі звичайної фінансової активності власника рахунку;
  • отримання грошей з закордону зі швидкими зняттям у готівковій формі;
  • передача доступу до рахунку іншим особам, що може бути ознакою його використання у незаконних цілях.

Банкам також порекомендували ретельно відслідковувати будь-які транзакції пов’язані із казино, криптовалютою та політично значущими персонами.

Які підтверджуючі документи можуть попросити у банку?

Якщо банк кваліфікував певну операцію клієнта як підозрілу, він може призупинити її виконання та попрохати про надання підтверджуючих документів. А саме:

  • декларації про доходи;
  • податкових звітів;
  • документів, що слугують підтвердженням джерела отриманих чи переказаних коштів (свідоцтво про отримання спадщини, договір купівлі-продажу та ін.);
  • виписок чи квитанцій з інших банків.

У випадку здійснення операцій на суму понад 400 тис. грн банки в обов’язковому порядку вимагають документального підтвердження. Якщо клієнт не зможе надати потрібних документів, банк заблокує його картки і рахунки, або ж взагалі припинить з ним співпрацю.

Що робити, щоб вашу карту не заблокували?

Уникнути блокування карток та інших проблем з банком нескладно. Потрібно лише дотримуватись певних правил під час здійснення операцій. Зокрема:

  • не знімати великі суми у готівці частіше, ніж тричі на місяць;
  • дбати про підтвердження законності своїх доходів;
  • мати всі необхідні документи у випадку здійснення великих транзакцій;
  • уникати сумнівних операцій, пов’язаних із криптовалютою;
  • бути обережним із грошовими переказами від невідомих осіб.

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Дайнеко Наталія06.01.2025
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