Українцям блокуватимуть картки за часте користування банкоматом: НБУ вкотре посилив фінмоніторинг
Банки ретельно перевірятимуть операції клієнтів, а якщо котрась із них видасться підозрілою – попросять додаткові документи.
Національний банк України чимраз дужче посилює заходи протидії «відмиванню грошей». На вимогу регулятора банки ретельно моніторять усі фінансові операції українців. А клієнтам, яких підозрюють в отримані незадекларованих прибутків чи здійсненні незаконних операцій, просто-напросто блокують картки.
За що банк може заблокувати картку?
Нещодавно Нацбанк ініціював чергове посилення фінансового моніторингу, вимагаючи від банків ще докладнішого спостереження за доходами та витратами клієнтів. Згідно з оновленими рекомендаціями НБУ, блокувати рахунки чи вимагати пред’явлення додаткових документів банки тепер можуть у разі:
- зняття готівки у великих сумах частіше, ніж 3 рази на місяць;
- частого оформлення готівкових кредитів зі швидким погашенням;
- отримання доходів, що значно перевищують рівень достатку клієнта або середній рівень зарплат у регіоні;
- здійснення великих переказів, що можуть свідчити про легалізацію доходів, отриманих незаконним шляхом;
- здійснення операцій з великими сумами у готівці, що виходять за межі звичайної фінансової активності власника рахунку;
- отримання грошей з закордону зі швидкими зняттям у готівковій формі;
- передача доступу до рахунку іншим особам, що може бути ознакою його використання у незаконних цілях.
Банкам також порекомендували ретельно відслідковувати будь-які транзакції пов’язані із казино, криптовалютою та політично значущими персонами.
Які підтверджуючі документи можуть попросити у банку?
Якщо банк кваліфікував певну операцію клієнта як підозрілу, він може призупинити її виконання та попрохати про надання підтверджуючих документів. А саме:
- декларації про доходи;
- податкових звітів;
- документів, що слугують підтвердженням джерела отриманих чи переказаних коштів (свідоцтво про отримання спадщини, договір купівлі-продажу та ін.);
- виписок чи квитанцій з інших банків.
У випадку здійснення операцій на суму понад 400 тис. грн банки в обов’язковому порядку вимагають документального підтвердження. Якщо клієнт не зможе надати потрібних документів, банк заблокує його картки і рахунки, або ж взагалі припинить з ним співпрацю.
Що робити, щоб вашу карту не заблокували?
Уникнути блокування карток та інших проблем з банком нескладно. Потрібно лише дотримуватись певних правил під час здійснення операцій. Зокрема:
- не знімати великі суми у готівці частіше, ніж тричі на місяць;
- дбати про підтвердження законності своїх доходів;
- мати всі необхідні документи у випадку здійснення великих транзакцій;
- уникати сумнівних операцій, пов’язаних із криптовалютою;
- бути обережним із грошовими переказами від невідомих осіб.
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