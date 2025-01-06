Українцям блокуватимуть картки за часте користування банкоматом: НБУ вкотре посилив фінмоніторинг

Національний банк України чимраз дужче посилює заходи протидії «відмиванню грошей». На вимогу регулятора банки ретельно моніторять усі фінансові операції українців. А клієнтам, яких підозрюють в отримані незадекларованих прибутків чи здійсненні незаконних операцій, просто-напросто блокують картки.

За що банк може заблокувати картку?

Нещодавно Нацбанк ініціював чергове посилення фінансового моніторингу, вимагаючи від банків ще докладнішого спостереження за доходами та витратами клієнтів. Згідно з оновленими рекомендаціями НБУ, блокувати рахунки чи вимагати пред’явлення додаткових документів банки тепер можуть у разі:

зняття готівки у великих сумах частіше, ніж 3 рази на місяць;

частого оформлення готівкових кредитів зі швидким погашенням;

отримання доходів, що значно перевищують рівень достатку клієнта або середній рівень зарплат у регіоні;

здійснення великих переказів, що можуть свідчити про легалізацію доходів, отриманих незаконним шляхом;

здійснення операцій з великими сумами у готівці, що виходять за межі звичайної фінансової активності власника рахунку;

отримання грошей з закордону зі швидкими зняттям у готівковій формі;

передача доступу до рахунку іншим особам, що може бути ознакою його використання у незаконних цілях.

Банкам також порекомендували ретельно відслідковувати будь-які транзакції пов’язані із казино, криптовалютою та політично значущими персонами.

Які підтверджуючі документи можуть попросити у банку?

Якщо банк кваліфікував певну операцію клієнта як підозрілу, він може призупинити її виконання та попрохати про надання підтверджуючих документів. А саме:

декларації про доходи;

податкових звітів;

документів, що слугують підтвердженням джерела отриманих чи переказаних коштів (свідоцтво про отримання спадщини, договір купівлі-продажу та ін.);

виписок чи квитанцій з інших банків.

У випадку здійснення операцій на суму понад 400 тис. грн банки в обов’язковому порядку вимагають документального підтвердження. Якщо клієнт не зможе надати потрібних документів, банк заблокує його картки і рахунки, або ж взагалі припинить з ним співпрацю.

Що робити, щоб вашу карту не заблокували?

Уникнути блокування карток та інших проблем з банком нескладно. Потрібно лише дотримуватись певних правил під час здійснення операцій. Зокрема: