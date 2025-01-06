Как понять, что супермаркет обманывает покупателей: на ценниках должны быть некоторые данные

В городах, где множество людей и разных супермаркетов, гораздо чаще недобросовестные продавцы могут наживаться на покупателях. Иногда супермаркеты используют такие маркетинговые ходы, что покупатель думает, что, мол, выгодно закупился, а на самом деле это еще супермаркет на нем заработал средства. Как не остаться обманутым? Как понять, что торговая сеть работает нечестно и пытается обмануть вас? Эксперты говорят обращать внимание на ценники. Мол, на них должна быть указана некоторая информация, и если хотя бы часть ее отсутствует — это указывает на недобросовестность сети.

Какие данные должны быть на ценниках?

В первую очередь это, конечно же, цена, и наличие скидки, если таковая есть. Эти цифры должны быть точными и достоверными. Работники супермаркета должны ежедневно проверять цены и обновлять их, если некоторые уже не актуальны.

“Стоимость пищевого продукта – важный фактор, который учитывают потребители при его выборе. Поэтому информация на ценнике товара должна быть точной, понятной, лаконичной и не вводить в заблуждение покупателя“, – говорится в сообщении.

Далее, кроме цены, на ценниках должна быть указана следующая информация:

Если это весовые товары, то название товара, сорт, цена за килограмм или 100 грамм. Для товаров и напитков, продаваемых на вес или разлив — название, сорт и также цена за единицу или определенный объем емкости. Для поштучных товаров должно быть указано название товара, вес или емкость, цена за единицу и сорт. Для товаров, которые заранее расфасованные продавцы, должны указывать название товара, сорт. Цену за килограмм или за 100 граммов, вес единицы развеса продукции и цену за такую ​​единицу.

“Очень важно соблюдать эти простые правила во избежание неприятных ситуаций, когда потребитель цену за 100 граммов принимает за цену за 1 килограмм. Важно! Оформление средств информирования о ценах проводится до поступления товара в торговый зал. До начала работы сотрудники магазина должны проверить наличие и правильность оформление (ценников)“, – отмечают в Госпродпотребслужбе.