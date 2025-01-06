В січні частини виплат не буде: українцям озвучили важливе попередження

За придбання українських товарів громадяни отримують грошову винагороду за програмою “Національний кешбек”. Ця програма діє вже кілька місяців і спрямована на підтримку вітчизняних виробників та споживачів.

Гроші будуть, але не зараз

Зазвичай, виплати за кешбек надходять на банківські картки громадян наприкінці наступного місяця після здійснення покупок. Наприклад, якщо ви зробили покупки у листопаді, то кешбек за них ви отримаєте в грудні. Однак, у зв’язку з певними особливостями бюджетного процесу, виплата кешбеку за грудень 2024 року буде перенесена на лютий 2025 року. Про це неодноразово повідомляло Міністерство економіки.

Незважаючи на затримку, всі учасники програми отримають свої кошти. Максимальна сума, яку можна отримати за один місяць, становить 3000 гривень. Але точна сума виплати залежить від загальної вартості придбаних українських товарів. Тобто, чим більше ви купили українських товарів, тим більший кешбек ви отримаєте. Важливо розуміти, що ці кошти мають цільове призначення і їх не можна зняти готівкою.

Деякі українці отримають новий вид грошової допомоги

Окрім програми кешбек, у 2025 році планується запуск нової соціальної ініціативи, спрямованої на підтримку сімей, які виховують дітей, позбавлених батьківського піклування. Ця програма передбачає надання значної фінансової допомоги таким родинам.

Нова програма має назву “Дитина не сама” і покликана забезпечити гідні умови життя для дітей, які залишилися без батьків. Фінансова підтримка буде надаватися як родичам дитини, так і прийомним сім’ям. Мета цієї ініціативи – зменшити кількість дітей, які потрапляють до інтернатних закладів, та створити умови для їх виховання в сімейному колі.