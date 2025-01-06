В январе выплат не будет: украинцам озвучили важное предупреждение

За приобретение украинских товаров граждане получают денежное вознаграждение по программе «Национальный кэшбек». Эта программа действует уже несколько месяцев и направлена на поддержку отечественных производителей и потребителей.

Деньги будут, но не сейчас

Обычно, выплаты за кэшбек поступают на банковские карты граждан в конце следующего месяца после совершения покупок. Например, если вы совершили покупки в ноябре, то кэшбек за них вы получите в декабре. Однако, в связи с определенными особенностями бюджетного процесса, выплата кэшбека за декабрь 2024 года будет перенесена на февраль 2025 года. Об этом неоднократно сообщало Министерство экономики.

Несмотря на задержку, все участники программы получат свои средства. Максимальная сумма, которую можно получить за один месяц, составляет 3000 гривен. Но точная сумма выплаты зависит от общей стоимости приобретенных украинских товаров. То есть, чем больше вы купили украинских товаров, тем больший кэшбэк вы получите. Важно понимать, что эти средства имеют целевое назначение и их нельзя снять наличными.

Некоторые украинцы получат новый вид денежной помощи

Кроме программы кэшбек, в 2025 году планируется запуск новой социальной инициативы, направленной на поддержку семей, воспитывающих детей, лишенных родительской опеки. Эта программа предусматривает предоставление значительной финансовой помощи таким семьям.

Новая программа называется «Ребенок не один» и призвана обеспечить достойные условия жизни для детей, оставшихся без родителей. Финансовая поддержка будет предоставляться как родственникам ребенка, так и приемным семьям. Цель этой инициативы – уменьшить количество детей, которые попадают в интернатные учреждения, и создать условия для их воспитания в семейном кругу.