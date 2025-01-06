Київстар знову оновлює умови користування: чи знову зростуть ціни на тарифи для українців

Мобільний оператор “Київстар” оголосив про ряд змін у своїх тарифних планах, які торкнуться як нових, так і вже існуючих абонентів.

Що нового для нових абонентів

З 19 грудня 2024 року для нових абонентів стали недоступними кілька популярних тарифних планів, зокрема “Все разом Наснага”, “Все разом Перевага”, “Дім” та “Удача”. Замість закритих тарифів з’явилися нові з аналогічними назвами, але з додаванням року (“ВСЕ РАЗОМ Наснага 2024”, “ВСЕ РАЗОМ Перевага 2024” тощо).

Що зміниться для існуючих абонентів

З 15 січня 2025 року відбудеться коригування вартості та умов для 8 тарифних планів, серед яких “ТВІЙ Безлім”, “LOVE UA Світло 2024” та інші.

У тарифах “LOVE UA Пісня 2024” та “LOVE UA Сила 2024” зміниться вартість інтернет-трафіку після вичерпання основного пакету. Замість обмеженого додаткового обсягу за фіксовану ціну, абоненти отримають безлімітний інтернет зі зниженою швидкістю.

Також компанія планує уніфікувати умови надання додаткового інтернету для всіх тарифів, що зазнають змін.

Які тарифи зазнають змін

Нагадаємо, що чимало тарифів Київстар будуть змінені.

Закриті для нових абонентів: “Все разом Наснага”, “Все разом Перевага”, “Дім”, “Удача”.

Перейменовані тарифи: “ВСЕ РАЗОМ Наснага 2024”, “ВСЕ РАЗОМ Перевага 2024” та інші.

Тарифи зі зміною вартості та умов: “ТВІЙ Безлім”, “ТВІЙ Максимум”, “LOVE UA Магніт”, “LOVE UA Світло 2024”, “LOVE UA Свобода 2024”, “LOVE UA Безлім 2024”, “LOVE UA Пісня 2024”, “LOVE UA Сила 2024”.

Оновлення тарифних планів від “Київстар” передбачають як закриття деяких старих пропозицій, так і зміну умов для існуючих абонентів. Компанія прагне оптимізувати свої тарифи та запропонувати клієнтам більш гнучкі та вигідні умови користування мобільним зв’язком.

Абонентам “Київстар” рекомендується уважно ознайомитися з новими умовами тарифів та обрати той, який найбільш відповідає їхнім потребам. Для отримання детальної інформації можна звернутися до служби підтримки оператора або відвідати офіційний сайт компанії.