Киевстар снова обновляет условия пользования: снова ли вырастут цены на тарифы для украинцев

Мобильный оператор «Киевстар» объявил о ряде изменений в своих тарифных планах, которые коснутся как новых, так и уже существующих абонентов.

Что нового для новых абонентов

С 19 декабря 2024 года для новых абонентов стали недоступными несколько популярных тарифных планов, в частности «Все вместе Наснага», «Все вместе Перевага», «Дом» и «Удача». Вместо закрытых тарифов появились новые с аналогичными названиями, но с добавлением года («Все вместе Наснага 2024», «Все вместе Перевага 2024» и т.д.).

Что изменится для существующих абонентов

С 15 января 2025 года произойдет корректировка стоимости и условий для 8 тарифных планов, среди которых «ТВОЙ Безлим», «LOVE UA Свет 2024» и другие.

В тарифах «LOVE UA Песня 2024» и «LOVE UA Сила 2024» изменится стоимость интернет-трафика после исчерпания основного пакета. Вместо ограниченного дополнительного объема за фиксированную цену, абоненты получат безлимитный интернет с пониженной скоростью.

Также компания планирует унифицировать условия предоставления дополнительного интернета для всех тарифов, которые претерпят изменения.

Какие тарифы ждут изменения

Напомним, что многие тарифы Киевстар будут изменены.

Закрыты для новых абонентов: «Все вместе Наснага», „Все вместе Перевага“, „Дом“, „Удача“.

Переименованы тарифы: «Все вместе Наснага 2024», „Все вместе Перевага 2024“ и другие.

Тарифы с изменением стоимости и условий: «ТВОЙ Безлим», „ТВОЙ Максимум“, „LOVE UA Магнит“, „LOVE UA Свет 2024“, „LOVE UA Свобода 2024“, „LOVE UA Безлим 2024“, „LOVE UA Песня 2024“, „LOVE UA Сила 2024“.

Обновления тарифных планов от «Киевстар» предусматривают как закрытие некоторых старых предложений, так и изменение условий для существующих абонентов. Компания стремится оптимизировать свои тарифы и предложить клиентам более гибкие и выгодные условия пользования мобильной связью.

Абонентам «Киевстар» рекомендуется внимательно ознакомиться с новыми условиями тарифов и выбрать тот, который наиболее соответствует их потребностям. Для получения детальной информации можно обратиться в службу поддержки оператора или посетить официальный сайт компании.