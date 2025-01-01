Прострочений бензин – смертельний вирок для двигуна: як довго можна зберігати паливо

Автомобілісти часто забувають, що пальне може псуватися під час довгого зберігання. Зазвичай термін придатності бензину складає близько 12 місяців. Однак це правило діє лише якщо пальне зберігають у каністрі. Якщо ж воно знаходиться безпосередньо у бензобаку автівки, то значно стрімкіше втрачає свої початкові властивості.

Чому у бензобаку пальне псується швидше?

Більшість автомобілістів знає, що однією з найважливіших характеристик бензину є його октанове число. Саме цей параметр відповідає за здатність пального до ефективного згоряння під час роботи двигуна. Щоб підвищити цей параметр і забезпечити двигуну безперебійну роботу у бензин часто додають різноманітні домішки.

Із кожним запуском двигуна домішки, що містяться в пальному випаровуються. Відповідно з кожною поїздкою зменшується його октанове число. Саме цей процес і називають «псуванням» бензину. Адже в момент, коли октанове число падає до критичного значення, їздити на такому пальному стає просто небезпечно.

Скільки часу можна зберігати пальне у бензобаку?

Взимку бензин псується не так швидко, як у теплу пору року. Завдяки низькій температурі він залишається придатним до використання протягом 6 місяців. Навіть за умови, що знаходиться безпосередньо у бензобаку автівки.

Та восени або навесні якість бензину погіршується швидше. Вже через 3-4 місяці все, що залишилося в баку, доведеться злити й заправити автівку заново. Влітку ж бензин псується за лічені тижні. Щойно середньодобова температура підіймається до 15-20 градусів – пальне у бензобаку стає непридатними до використання вже через 60 днів після заправки.

Спеціалісти радять водіям, які рідко користуються своїми автівками, не заправляти повний бак. Якщо є бажання запастися паливом, наприклад, з огляду на постійне підвищення його вартості, краще залити бензин у каністру та зберігати в гаражі. Адже їзда на простроченому пальному може стати смертельним вироком для двигуна.