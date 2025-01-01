Платіжки за газ перерахують: скільки будемо платити за транспортування газу з 1 січня

З початку 2025 року українці помітять зміни у своїх платіжках за газ. Вартість доставки блакитного палива була перерахована для всіх споживачів. Це означає, що якщо ви використали більше газу за минулий рік, то тепер вам доведеться сплачувати більшу суму за його доставку. При цьому вартість самого транспортування газу не змінилася, але змінився обсяг споживання, який враховується при розрахунку платіжки.

Щороку вартість доставки газу перераховується, і ця сума залежить від того, скільки газу ви спожили за попередній рік. У 2024 році платіжки формувалися з урахуванням обсягів споживання з жовтня 2022 по вересень 2023 року. А з початку 2025 року ми платимо за газ, який використали з жовтня 2023 по вересень 2024 року.

Загальна сума у платіжці за доставку газу складається з двох частин: вартості доставки за один кубічний метр газу (тариф) та загального обсягу спожитого газу. Тариф залишається незмінним і не може бути підвищений під час воєнного стану. А от обсяг спожитого газу може змінюватися залежно від ваших потреб.

Щоб дізнатися ваш індивідуальний тариф за доставку газу, зверніться до своєї газопостачальної компанії або перегляньте свою платіжку. Також ви можете знайти деякі тарифи у спеціальній таблиці. Для прикладу, зазвичай на опалення одного квадратного метра площі використовується близько 5 кубічних метрів газу, але цей показник може відрізнятися залежно від регіону.

Середньостатистична українська родина споживає близько 3878 кубічних метрів газу на рік. Це означає, що щомісяця ми використовуємо близько 323,1 кубічних метрів блакитного палива. Вартість доставки такого об’єму газу залежить від регіону і визначається газорозподільчою компанією.

Важливо зазначити: Хоча вартість самого газу до кінця опалювального сезону залишається незмінною і становить 7,96 грн за кубічний метр, вартість доставки може відрізнятися в різних регіонах. Крім того, вартість електроенергії також залишається незмінною і становить 4,32 грн за кВт*год.