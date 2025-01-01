Платежки за газ пересчитают: сколько будем платить за транспортировку газа с 1 января

С начала 2025 года украинцы заметят изменения в своих платежках за газ. Стоимость доставки голубого топлива была пересчитана для всех потребителей. Это означает, что если вы использовали больше газа за прошлый год, то теперь вам придется платить большую сумму за его доставку. При этом стоимость самой транспортировки газа не изменилась, но изменился объем потребления, который учитывается при расчете платежки.

Каждый год стоимость доставки газа пересчитывается, и эта сумма зависит от того, сколько газа вы потребили за предыдущий год. В 2024 году платежки формировались с учетом объемов потребления с октября 2022 по сентябрь 2023 года. А с начала 2025 года мы платим за газ, который использовали с октября 2023 по сентябрь 2024 года.

Общая сумма в платежке за доставку газа состоит из двух частей: стоимости доставки за один кубический метр газа (тариф) и общего объема потребленного газа. Тариф остается неизменным и не может быть повышен во время военного положения. А вот объем потребленного газа может меняться в зависимости от ваших потребностей.

Чтобы узнать ваш индивидуальный тариф за доставку газа, обратитесь в свою газоснабжающую компанию или просмотрите свою платежку. Также вы можете найти некоторые тарифы в специальной таблице. Например, обычно на отопление одного квадратного метра площади используется около 5 кубических метров газа, но этот показатель может отличаться в зависимости от региона.

Среднестатистическая украинская семья потребляет около 3878 кубических метров газа в год. Это означает, что ежемесячно мы используем около 323,1 кубических метров голубого топлива. Стоимость доставки такого объема газа зависит от региона и определяется газораспределительной компанией.

Важно отметить: Хотя стоимость самого газа до конца отопительного сезона остается неизменной и составляет 7,96 грн за кубический метр, стоимость доставки может отличаться в разных регионах. Кроме того, стоимость электроэнергии также остается неизменной и составляет 4,32 грн за кВт*час.