В Україні почнуть видавати чеки нового зразка: що потрібно знати вже зараз

З початку 2025 року в Україні набула чинності нова форма фіскального чеку. Тепер у чеках обов’язково мають бути вказані такі деталі як: решта, точний спосіб оплати тощо. Старі чеки більше не є дійсними документами, а продавці, які їх видають, можуть отримати штраф.

Міністерство фінансів України затвердило нові правила оформлення чеків. Відповідно до цих правил, у чеках з’явилося кілька нових обов’язкових полів. Наприклад, тепер потрібно детально вказувати спосіб оплати, а не просто писати “готівкою” чи “безготівково”. Також у чеку має бути чітко вказано номер чеку та дата його видачі. Крім того, було спрощено структуру чеків, вилучивши деякі непотрібні поля.

Кожен чек тепер матиме QR-код, за яким можна буде перевірити його достовірність на сайті податкової служби. Якщо продавець порушує нові правила і видає чеки старого зразка, його можуть оштрафувати на суму, яка дорівнює вартості проданих товарів. При повторному порушенні штраф буде ще більшим.

Для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які працюють на спрощеній системі оподаткування і не продають підакцизні товари, штрафи будуть меншими. Однак і для них передбачені штрафи за видачу чеків старого зразка.

Щоб відповідати новим вимогам законодавства, традиційні касові апарати (РРО) необхідно оновити шляхом перепрошивки. Для цього доведеться запросити фахівця з сервісного центру.

Деякі сучасні касові програми (ПРРО) можуть оновлюватися автоматично. Однак не варто повністю покладатися на цю функцію. Краще перевірити, чи ваш програмний засіб підтримує автоматичне оновлення, і за потреби провести ручну перепрошивку.

Крім змін у роботі касових апаратів, відновилася можливість закриття ФОП через портал Дія. Тепер підприємці можуть припинити свою діяльність навіть якщо є проблеми з доступом до Єдиного державного реєстру. Для цього потрібно лише авторизуватися на порталі Дія.