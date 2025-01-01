В Украине начнут выдавать чеки нового образца: что нужно знать уже сейчас

С начала 2025 года в Украине вступила в силу новая форма фискального чека. Теперь в чеках обязательно должны быть указаны такие детали как: остаток, точный способ оплаты и тому подобное. Старые чеки больше не являются действительными документами, а продавцы, которые их выдают, могут получить штраф.

Министерство финансов Украины утвердило новые правила оформления чеков. Согласно этим правилам, в чеках появилось несколько новых обязательных полей. Например, теперь нужно подробно указывать способ оплаты, а не просто писать «наличными» или «безналично». Также в чеке должен быть четко указан номер чека и дата его выдачи. Кроме того, была упрощена структура чеков, изъяв некоторые ненужные поля.

Каждый чек теперь будет иметь QR-код, по которому можно будет проверить его достоверность на сайте налоговой службы. Если продавец нарушает новые правила и выдает чеки старого образца, его могут оштрафовать на сумму, равную стоимости проданных товаров. При повторном нарушении штраф будет еще больше.

Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые работают на упрощенной системе налогообложения и не продают подакцизные товары, штрафы будут меньше. Однако и для них предусмотрены штрафы за выдачу чеков старого образца.

Чтобы соответствовать новым требованиям законодательства, традиционные кассовые аппараты (РРО) необходимо обновить путем перепрошивки. Для этого придется пригласить специалиста из сервисного центра.

Некоторые современные кассовые программы (ПРРО) могут обновляться автоматически. Однако не стоит полностью полагаться на эту функцию. Лучше проверить, поддерживает ли ваше программное средство автоматическое обновление, и при необходимости провести ручную перепрошивку.

Кроме изменений в работе кассовых аппаратов, возобновилась возможность закрытия ФЛП через портал Дія. Теперь предприниматели могут прекратить свою деятельность даже если есть проблемы с доступом к Единому государственному реестру. Для этого нужно лишь авторизоваться на портале Дія.