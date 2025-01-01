Потрібно знати кожному: з 1 січня в Україні набрало чинності неприємне нововведення

З початку 2025 року вартість літра бензину в середньому зросте на 1,5 гривні, дизеля – на 2 гривні, а автогазу — на 5 гривень.

Ці зміни пов’язані з другим етапом підвищення акцизів на пальне, який передбачає наближення українських ставок до європейських. Незважаючи на те, що такі зміни можуть негативно вплинути на сімейні бюджети, вони є необхідними для стабілізації економіки та розвитку інфраструктури.

Найбільше від подорожчання дизельного палива постраждають аграрії. Адже під час весняної посівної вони використовують велику кількість дизельного палива для своїх тракторів та іншої техніки. Це призведе до зростання витрат на виробництво сільськогосподарської продукції і, як наслідок, до подорожчання овочів.

Особливо відчутним буде подорожчання дизельного палива для аграріїв. Збільшення витрат на пальне під час посівних робіт призведе до зростання собівартості виробництва сільськогосподарської продукції, а отже, і до підвищення цін на овочі та інші продукти харчування.

Крім того з 1 січня в Україні наберуть чинності й інші норми. Варто зазначити зростання вартості оформлення паспорта.

З 1 січня подорожчає оформлення паспортів в Україні. Причиною подорожчання стало зростання цін на бланки окремих документів

Віднині діятимуть такі ціни:

Паспорт громадянина України (ID-картка) вперше — безкоштовно;

Паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів — 558 грн.

Паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів — 928 грн.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів — 1042 грн.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів — 1682 грн.

Посвідка на постійне проживання в Україні — 1175 грн.

Посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1080 грн.

Також з 1 січня суттєво обмежено кількість авто, які можна буде пригнати з-за кордону,

Раніше можна було ввозити легкові авто, що відповідають екологічному стандарту «Євро-2» і вище (тобто випущені після 1996 року), але з 1 січня 2025 року дозволено тільки автомобілі стандарту «Євро-6» (випущені після 2015 року).