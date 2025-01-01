Нужно знать каждому: с 1 января в Украине вступило в силу неприятное нововведение

С начала 2025 года стоимость литра бензина в среднем вырастет на 1,5 гривны, дизеля — на 2 гривны, а автогаза — на 5 гривен.

Эти изменения связаны со вторым этапом повышения акцизов на горючее, который предусматривает приближение украинских ставок к европейским. Несмотря на то, что такие изменения могут негативно повлиять на семейные бюджеты, они необходимы для стабилизации экономики и развития инфраструктуры.

Больше всего от подорожания дизельного топлива пострадают аграрии. Ведь во время весенней посевной они используют большое количество дизельного топлива для своих тракторов и другой техники. Это приведет к росту затрат на производство сельскохозяйственной продукции и, как следствие, к подорожанию овощей.

Особенно ощутимым будет подорожание дизельного топлива для аграриев. Увеличение расходов на топливо во время посевных работ приведет к росту себестоимости производства сельскохозяйственной продукции, а следовательно, и к повышению цен на овощи и другие продукты питания.

Кроме того с 1 января в Украине вступят в силу и другие нормы. Стоит отметить рост стоимости оформления паспорта.

С 1 января подорожает оформление паспортов в Украине. Причиной подорожания стал рост цен на бланки отдельных документов

Отныне будут действовать такие цены:

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) впервые – бесплатно;

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней – 558 грн.

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 10 рабочих дней – 928 грн.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней – 1042 грн.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней – 1682 грн.

Постоянный вид на жительство в Украине – 1175 грн.

Вид на временное проживание в Украине – 1080 грн.

Также с 1 января существенно ограничено количество авто, которые можно будет пригнать из-за границы,

Ранее можно было ввозить легковые авто, соответствующие экологическому стандарту «Евро-2» и выше (то есть выпущенные после 1996 года), но с 1 января 2025 года разрешено только автомобили стандарта «Евро-6» (выпущенные после 2015 года).