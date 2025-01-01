Частина українців отримає генератори та зарядні станції: хто може подати заявку

Підприємства з регіонів, що пережили енергетичну кризу, мають шанс отримати необхідне обладнання для стабільної роботи. До 9 січня включно можна подати заявку через онлайн-платформу Дія і отримати можливість безкоштовно обладнати своє підприємство генераторами та іншими пристроями.

Міністерство цифрової трансформації України запустило спеціальну програму для підтримки бізнесу, який постраждав від енергетичних проблем. У межах цієї програми підприємства можуть отримати безкоштовні зарядні станції, генератори та павербанки.

Програма підтримки бізнесу спрямована на підприємства, які здійснюють свою діяльність у регіонах України, що найбільше постраждали від енергетичних обстрілів. Зокрема, це підприємства, зареєстровані в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Як взяти участь

Щоб взяти участь у програмі та отримати необхідне обладнання, потрібно виконати кілька простих кроків:

Зареєструватися. Зареєструйтеся на офіційному сайті Міністерства цифрової трансформації або увійдіть через сервіс Дія. Заповнити форму. Заповніть онлайн-форму, вказавши всю необхідну інформацію про ваше підприємство. Отримати підтвердження. Після успішної подачі заявки ви отримаєте на свою електронну пошту підтвердження про прийняття участі у конкурсі. Очікування результатів. Ваша заявка буде оцінена за бальною системою. Після підведення підсумків конкурсу 60 підприємств, які набрали найбільшу кількість балів, будуть оголошені переможцями.

Чому ця програма так важлива для українського бізнесу?

Енергетична криза, викликана війною, створила безпрецедентні виклики для українських підприємств. Регулярні відключення електроенергії призводять до збоїв у виробництві, втрати клієнтів та фінансових збитків. Саме тому держава розробила спеціальну програму, яка дозволяє підприємствам отримати необхідне обладнання для забезпечення безперебійної роботи.

Завдяки генераторам та зарядним станціям підприємства зможуть працювати навіть за відсутності централізованого електропостачання, що дозволить зберегти безперервність виробничих процесів та надання послуг.