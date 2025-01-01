Часть украинцев получит генераторы и зарядные станции: кто может подать заявку

Предприятия из регионов, переживших энергетический кризис, имеют шанс получить необходимое оборудование для стабильной работы. До 9 января включительно можно подать заявку через онлайн-платформу Дія и получить возможность бесплатно оборудовать свое предприятие генераторами и другими устройствами.

Министерство цифровой трансформации Украины запустило специальную программу для поддержки бизнеса, который пострадал от энергетических проблем. В рамках этой программы предприятия могут получить бесплатные зарядные станции, генераторы и павербанки.

Программа поддержки бизнеса направлена на предприятия, которые осуществляют свою деятельность в регионах Украины, наиболее пострадавших от энергетических обстрелов. В частности, это предприятия, зарегистрированные в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Как принять участие в программе

Чтобы принять участие в программе и получить необходимое оборудование, нужно выполнить несколько простых шагов:

Зарегистрироваться. Зарегистрируйтесь на официальном сайте Министерства цифровой трансформации или войдите через сервис Дія.

Заполнить форму. Заполните онлайн-форму, указав всю необходимую информацию о вашем предприятии.

Получить подтверждение. После успешной подачи заявки вы получите на свою электронную почту подтверждение о принятии участия в конкурсе.

Ожидание результатов. Ваша заявка будет оценена по бальной системе. После подведения итогов конкурса 60 предприятий, набравших наибольшее количество баллов, будут объявлены победителями.

Почему эта программа так важна для украинского бизнеса?

Энергетический кризис, вызванный войной, создал беспрецедентные вызовы для украинских предприятий. Регулярные отключения электроэнергии приводят к сбоям в производстве, потере клиентов и финансовым убыткам. Именно поэтому государство разработало специальную программу, которая позволяет предприятиям получить необходимое оборудование для обеспечения бесперебойной работы.

Благодаря генераторам и зарядным станциям предприятия смогут работать даже при отсутствии централизованного электроснабжения, что позволит сохранить непрерывность производственных процессов и предоставления услуг.