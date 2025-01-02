Мешканці десяти міст можуть оформити нову допомогу: сума перевищує 10 000 гривень

Новий 2025 рік розпочався з нової соціальної допомоги, яка стане доступною для мешканців десятьох українських міст. Це буде багатоцільова допомога, тобто люди зможуть витратити ці кошти на різноманітні побутові потреби. Фінансує виплату ООН за підтримки місцевої влади різних міст. Відтак, на допомогу можуть претендувати мешканці Дніпра, Запоріжжя, Києва, Кривого Рогу, Кропивницького, Миколаєва, Одеси, Сум, Харкова та Чернігова. На допомогу можуть претендувати люди зі статусом ВПО, а також ті, хто повернувся додому у ці міста після вимушеного переміщення. Не важливо, чи виїжджали ви в інше більше безпечне місто України, чи були за кордоном.

Є ще кілька вимог

Виплату будуть призначати на кожного члена родини у розмірі 3 600 гривень. Гроші приходитимуть протягом трьох місяців, тобто один член родини зможе отримати 10 800 гривень за три місяці.

Однак, щоб оформити допомогу, потрібно відповідати ще деяким критеріям, а саме:

Мати низький дохід. Мова про менш ніж 5400 гривень на одного члена родини. В сім’ї повинні проживати неповнолітні, або люди старшого віку (55+). На допомогу претендують також родини, які очолює особа, якій більше ніж 55 років. Також допомогу отримають сім’ї, де проживають люди з інвалідністю, або хронічними захворюваннями.

Щоб оформити допомогу потрібно зібрати певний перелік документів, а саме: паспорт, ідентифікаційний код, якщо є діти, то свідоцтва про їх народження, номер банківської картки для зарахування виплат, різноманітні довідки, які підтверджують той факт, що особа належить до пільгової категорії, наприклад, довідка про інвалідність. Також потрібно надати свій особистий номер телефону для звʼязку. Приходити подавати заявку повинні всі члени родини. Якщо в родині є маломобільні люди, то інші члени сімʼї повинні мати з собою довідку, яка це підтверджує.