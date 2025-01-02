Жители десяти городов могут оформить новую помощь: сумма превышает 10 000 гривен

Новый 2025 начался с новой социальной помощи, которая станет доступной для жителей десяти украинских городов. Это будет многоцелевая помощь, то есть люди смогут потратить эти средства на всевозможные бытовые нужды. Финансирует выплату ООН при поддержке местных властей разных городов. Следовательно, на помощь могут претендовать жители Днепра, Запорожья, Киева, Кривого Рога, Кропивницкого, Николаева, Одессы, Сум, Харькова и Чернигова. На помощь могут претендовать люди со статусом ВПЛ, а также вернувшиеся домой в эти города после вынужденного перемещения. Не важно, выезжали ли вы в другой более безопасный город Украины или были за границей.

Есть еще несколько требований

Выплату будут назначать на каждого члена семьи в размере 3600 гривен. Деньги будут приходить в течение трех месяцев, то есть один член семьи сможет получить 10 800 гривен за три месяца.

Однако, чтобы оформить помощь, нужно соответствовать еще некоторым критериям, а именно:

Иметь низкий доход. Речь о менее 5400 гривен на одного члена семьи. В семье должны проживать несовершеннолетние или люди пожилого возраста (55+). На помощь претендуют также семьи, возглавляемые лицом старше 55 лет. Также помощь получат семьи, где проживают люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Чтобы оформить помощь, нужно собрать определенный перечень документов, а именно: паспорт, идентификационный код, если есть дети, то свидетельства об их рождении, номер банковской карты для зачисления выплат, различные справки, подтверждающие тот факт, что лицо принадлежит к льготной категории, например, справка об инвалидности Также необходимо предоставить свой личный номер телефона для связи. Приходить подавать заявку должны все члены семьи. Если в семье есть маломобильные люди, то другие члены семьи должны иметь с собой справку, которая это подтверждает.