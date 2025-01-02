В одній з областей кардинально зменшиться кількість повітряних тривог

Вже три роки по всій Україні лунають повітряні тривоги, однак в різних областях їх кількість значно відрізняється. Останні місяці тривоги в багатьох регіонах почастішали через постійні запуски шахедів. Через це інколи тривога в області може тривати навіть по 12 годин. Це дуже негативно впливає на місцеву економіку, роботу освітніх закладів та інші сфери життя. Відтак, в Уряді вже думають над тим, як зробити систему оповіщення більш локальною. Починати планують з Черкащини, де за останній рік було понад 800 тривог, які тривали понад 1300 годин.

В області поменшає тривог

Про це розповів Ігор Табурець, керівник Черкаської обласної військової адміністрації. Він зазначає, що більшість тривог в області саме через шахеди, які часто не становлять загрозу одразу для цілого регіону.

«Ми маємо понад 800 повітряних тривог лише в цьому році. І загальна тривалість – це близько 1 300 годин, трохи навіть більше станом на сьогодні. І знаємо, що тривоги деякі тривали близько 12 годин. Це пов’язано, в основному, з перебуванням безпілотних літальних апаратів типу “шахед” в повітрі області і також перебуванням розвідувальної авіаційної безпілотної техніки. Тому були такі затяжні тривоги”, – каже Табурець.

Наразі ведуться розмови про те, що вмикати тривогу лише в тому регіоні, де є безпосередньо небезпека.

“Звісно, затяжні тривоги дуже заважають функціонуванню області, особливо з погляду організації освітнього процесу. Ми працюємо з Державною службою з надзвичайних ситуацій, з Повітряними силами над тим, щоб можливості введення таких тривог були адаптовані до певних районів нашої області. Наприклад, коли мова буде йти про проліт повітряної цілі в районі Умані, будемо намагатися брати якусь відповідальність, ефективно організовувати механізм оповіщення для того, щоб решта території області не перебувала під тривогою, як це є сьогодні“, – підсумував чиновник.

Таким чином кількість тривог в області мала б зменшитись у кілька разів. Або хоча б не тривати по стільки годин й не паралізувати таким чином життя області. Такі нововведення ймовірно відбудуться й в інших областях.