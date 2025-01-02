В одной из областей кардинально уменьшится количество воздушных тревог

Уже три года по всей Украине раздаются воздушные тревоги, однако в разных областях их количество значительно отличается. Последние месяцы тревоги во многих регионах участились из-за постоянных запусков шахедов. Поэтому иногда тревога в области может длиться даже по 12 часов. Это оказывает очень негативное влияние на местную экономику, работу образовательных учреждений и другие сферы жизни. Следовательно, в Правительстве уже думают о том, как сделать систему оповещения более локальной. Начинать планируют с Черкасской области, где за последний год было более 800 тревог, которые длились более 1300 часов.

В области станет меньше тревог

Об этом рассказал Игорь Табурец, руководитель Черкасской областной военной администрации. Он отмечает, что большинство тревог в области именно из-за шахед, которые часто не представляют угрозы сразу для целого региона.

«У нас более 800 воздушных тревог только в этом году. И общая продолжительность – это около 1 300 часов, немного даже больше по состоянию на сегодняшний день. И знаем, что некоторые тревоги длились около 12 часов. Это связано, в основном, с нахождением беспилотных летательных аппаратов типа “шахед” в воздухе области и пребыванием разведывательной авиационной беспилотной техники. Потому были такие затяжные тревоги“, — говорит Табурец.

В настоящее время ведутся разговоры о том, чтобы включать тревогу только в том регионе, где есть непосредственно опасность.

“Конечно, затяжные тревоги очень мешают функционированию области, особенно с точки зрения организации образовательного процесса. Мы работаем с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, с Воздушными силами, чтобы возможности введения таких тревог были адаптированы к определенным районам нашей области. Например, когда речь будет идти о пролете воздушной цели в районе Умани, будем пытаться брать какую-то ответственность, эффективно организовывать механизм оповещения для того, чтобы остальная территория области не находилась под тревогой, как это есть сейчас“, — подытожил чиновник.

Таким образом, количество тревог в области должно бы уменьшиться в несколько раз. Или хотя бы не продолжаться столько часов и не парализовать таким образом жизнь области. Такие нововведения, вероятно, произойдут и в других областях.