Ідеальний рівень моторної оливи на зиму: коли потрібно поповнити запаси

Взимку автомобіль потребує значно більшої уваги з боку власника, ніж зазвичай. Це пов’язано з тим, що в холодну пору року навантаження на двигун та інші життєво важливі системи транспортного засобу суттєво підвищується. Зокрема експерти радять тримати під особливим контролем рівень моторної оливи та вчасно реагувати на попередження лампочки-індикатора.

Часом індикатор бреше

Коли на панелі пристроїв загорається лампочка, що відповідає за рівень моторної оливи, це далеко не завжди є сигналом до дії. Часом при виїзді з підземної парковки індикатор може загорітися, а коли автівка опиниться на рівній поверхні одразу ж погаснути. Це пов’язано із переміщенням оливи в баку, через що система в певний момент може вирішити, що його недостатньо.

Інша справа, якщо попередження вмикається одночасно із запуском двигуна і горить протягом всього часу його роботи. У цьому випадку краще одразу зупинитися і перевірити рівень оливи.

Простий спосіб перевірити рівень моторної оливи

Щоб дізнатись, скільки моторної оливи залишилося в баку, можна скористатися звичайним щупом. Ось невеличка інструкція від професійних автомеханіків:

Зупиніть автівку так, щоб вона стояла на горизонтальні поверхні без нахилу. Зачекайте, поки двигун охолоне, а вся олива стече у картер. Витягніть щуп з картера, витріть його та поверніть на місце. Знову витягніть щуп і подивіться, на якому рівні закінчується сліди від оливи.

Якщо щуп покритий оливою приблизно до середини відрізку між мінімальною та максимальною позначками, доливати її не потрібно. І навіть коли рівень оливи лише на третину перевищує позначку мінімум – це також не критично. Ба більше, досвідчені автомеханіка вважають, що взимку так навіть краще, адже тоді двигун не доводиться довго прогрівати.

Та якщо, згідно із замірами, рівень оливи ледь доходить до позначки мінімум, потрібно терміново долити бодай 0,5 літра. Продовжуючи рух ви прирікаєте свій двигун на капітальний ремонт.