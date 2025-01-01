Українські оператори пропонують пенсіонерам надзвичайно вигідні тарифи: кого обрати – Київстар, Vodafone чи Lifecell 

Оператори Київстар, Vodafone та Lifecell, що є основними постачальниками послуг стільникового зв’язку в Україні, постійно змагаються між собою за першість на ринку. Намагаючись привабити якнайбільше клієнтів, вони створюють тарифні плани, орієнтовані на конкретні категорії населення. Зокрема у всіх трьох мобільних операторів є спеціальні тарифи для пенсіонерів, що включають всі найнеобхідніші послуги, при цьому коштують порівняно недорого.

Київстар для пенсіонерів

Найдешевшою та водночас найпопулярнішою пропозицією оператора для пенсіонерів є тариф «LOVE UA Комфорт». Він був створений спеціально для осіб, старших за 60 років та абонентів з інвалідністю. Всього за 140 грн вони отримують наступні послуги:

безкоштовні дзвінки в мережі Київстар;

60 хв на розмови з абонентами інших операторів;

6 ГБ інтернету;

можливість за потреби підключити міжнародні SMS, скористатись функцією «Суперсила» чи іншими додатковими послугами.

Vodafone для пенсіонерів

Тарифи Vodafone для людей старшого віку орієнтовані на пенсіонерів, що активно користуються інтернетом. Найзручнішим та найдешевшим з них є тариф Turbo, який коштує 180 грн. Він включає наступні послуги:

безкоштовні дзвінки на номери Vodafone;

400 хв по Україні на розмови клієнтами інших операторів;

безлімітний мобільний інтернет за акцією TurboБезлім;

зараз діє також акція, що дає можливість користуватись додатковими хвилинами.

Lifecell для пенсіонерів

У Lifecell найвигіднішим варіантом для пенсіонерів є тариф «Потужний». Зараз він доступний за акційною ціною 100 грн. До тарифного плану входять:

800 хв на розмови незалежно від мережі;

безлімітний інтернет – перші 60 ГБ на максимальній швидкості, а далі зі швидкістю 1 Мб/с.

Акційна ціна на цей тариф діятиме до 31 січня 2026 року, а потім підвищиться до 165 грн. Разом з тим обсяг трафіку, що буде доступний на максимальній швидкості, зменшиться до 20 ГБ. Цей тариф доступний пенсіонерам які хочуть змінити оператора та переносять свої номери з Київстар чи Vodafone.