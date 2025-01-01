4 зимові лайфхаки, які позбавлять проблем із ручником: їх повинен знати кожен автомобіліст

Взимку водії стикаються з цілою низкою труднощів, пов’язаних з експлуатацією своєї автівки. Наприклад, коли надворі мороз, часто покривається льодом лобове скло, примезають склоочисники і це ще далеко не всі неприємні атрибути холодного сезону. Та найбільшою зимовою халепою автомобілісти називають проблеми з ручником.

Чому взимку клинить ручник?

Найчастіше причиною проблем зі стоянковим гальмом є їзда по глибоким калюжам. Хоча ручник може заклинити також після відвідин автомийки. Під дією низьких температур мокрі гальмівні колодки та троси примерзають. Тоді зняти машину з ручнийка та привести її в рух стає просто неможливо.

Як уникнути проблем зі стоянковим гальмом?

Щоб ручник не заклинило, професійні автомеханіки радять у холодну пору року дотримуватися кількох важливих правил.

1. Просушуйте гальмівні колодки

Це потрібно робити щоразу після їзди по ожеледі чи калюжам, і навіть після відвідування автомийки. Щоб висушити колодки кілька разів натисніть на педаль гальма. Це потрібно робити плавно, без різких рухів. Внаслідок тертя колодки нагріються і волога просто випарується.

2. Не користуйтесь ручником у сильні морози

Якщо на вулиці тріскучий мороз, машину на ніч краще залишати на передачі, а не на ручнику. Адже якщо стоянкове гальмо все ж заклинить, зранку ви просто не зможете зрушити з місця.

3. Ставте під колеса підпори

Якщо залишити машину на передачі ви з якихось причин не можете, припаркуйтесь на рівній поверхні та покладіть під колеса які-небудь підпори, наприклад дерев’яні бруски. Завдяки ним автівка буде зафіксована і не скотиться униз по дорозі, якщо поверхня, на якій вона припаркована, все ж знаходиться під певним кутом.

4. Змащуйте трос стоянкового гальма

Металевий трос ручника можна обробити спеціальною змазкою. Цей засіб протидіятиме замерзанню тросу, а також захистить його від корозії.