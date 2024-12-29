Українцям доведеться час від часу перездавати на водійське посвідчення

В Україні планують суттєво скоротити термін дії водійського посвідчення. Крім того докорінно зміниться процедура поновлення прав після закінчення терміну їх придатності. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект.

На скільки скоротять строк дії водійських прав?

В разі ухвалення законопроекту №8082 водійські посвідчення громадянам України видаватимуть на термін лише 10 років. Нагадаємо, зараз цей термін складає 30 років. Тобто українці будуть змушені міняти права утричі частіше.

Щойно мине десятиліття з дати отримання водійського посвідчення, його власник буде змушений звернутися до МВС, щоб його обміняти. Проте, згідно з новим законом, ця процедура буде дещо складнішою, ніж зараз.

Як зміниться процедура заміни водійського посвідчення?

Для того, щоб поновити прострочені права, однієї лише заяви до Сервісного центру МВС буде не достатньо. Водію доведеться пройти кілька додаткових перевірок, серед яких:

медичний огляд;

оцінка психологічного стану;

складання іспитів (в разі потреби).

Найтяжче буде водіям, що мають на своєму рахунку чимало правопорушень та штрафів. Щоб замінити протерміновані права їм деведеться пройти майже всі ті самі процедури, що й при їх першому отриманні. Зокрема таких автомобілістів попросять підтвердити свою кваліфікацію через повторну здачу теоретичного та практичного іспитів.

Чому в Україні хочуть скоротити термін дії прав?

Ініціатори законопроекту обгрунтовують свою пропозицію щодо зміни строку дії водійського посвідчення вимогами Євросоюзу. За їх словами, для ЄС отримання прав раз на 30 років без потреби поновлення та перевірки кваліфікації – це нонсенс. Адже за цей час здоров’я, психологічний стан та водійські навички автомобіліста можуть значно погіршитися. Тож зміна цього стандарту є вагомим кроком не лише до євроїнтеграції України, а також до підвищення рівня безпеки на вітчизняних автошляхах.