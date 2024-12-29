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Украинцам придется время от времени пересдавать на водительские права

GSMinfo29.12.2024

В Украине планируют существенно сократить срок действия водительского удостоверения. Кроме того, кардинально изменится процедура продления прав после истечения срока их действия. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект.

На сколько сократят срок действия водительских прав?

В случае принятия законопроекта №8082 водительские удостоверения гражданам Украины будут выдаваться на срок всего 10 лет. Напомним, сейчас этот срок составляет 30 лет. То есть украинцы будут вынуждены менять права втрое чаще.

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Как только пройдет десятилетие с даты получения водительского удостоверения, его владелец будет вынужден обратиться в МВД, чтобы его обменять. Однако, согласно новому закону, эта процедура будет несколько сложнее, чем сейчас.

Как изменится процедура замены водительского удостоверения?

Для того чтобы обновить просроченные права, одной лишь заявки в Сервисный центр МВД будет недостаточно. Водителю придется пройти несколько дополнительных проверок, среди которых:

  • медицинский осмотр;
  • оценка психологического состояния;
  • сдача экзаменов (в случае необходимости).

Труднее всего будет водителям, которые имеют на своем счету много правонарушений и штрафов. Чтобы заменить просроченные права им придется пройти почти все те же процедуры, что и при их первоначальном получении. В частности, таких автомобилистов попросят подтвердить свою квалификацию через повторную сдачу теоретического и практического экзаменов.

Почему в Украине хотят сократить срок действия прав?

Инициаторы законопроекта обосновывают свое предложение о изменении срока действия водительского удостоверения требованиями Евросоюза. По их словам, для ЕС получение прав раз в 30 лет без необходимости продления и проверки квалификации – это нонсенс. Ведь за это время здоровье, психологическое состояние и водительские навыки автомобилиста могут значительно ухудшиться. Поэтому изменение этого стандарта является важным шагом не только к евроинтеграции Украины, но и к повышению уровня безопасности на отечественных автодорогах.

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GSMinfo29.12.2024
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