Украинцам придется время от времени пересдавать на водительские права

В Украине планируют существенно сократить срок действия водительского удостоверения. Кроме того, кардинально изменится процедура продления прав после истечения срока их действия. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект.

На сколько сократят срок действия водительских прав?

В случае принятия законопроекта №8082 водительские удостоверения гражданам Украины будут выдаваться на срок всего 10 лет. Напомним, сейчас этот срок составляет 30 лет. То есть украинцы будут вынуждены менять права втрое чаще.

Как только пройдет десятилетие с даты получения водительского удостоверения, его владелец будет вынужден обратиться в МВД, чтобы его обменять. Однако, согласно новому закону, эта процедура будет несколько сложнее, чем сейчас.

Как изменится процедура замены водительского удостоверения?

Для того чтобы обновить просроченные права, одной лишь заявки в Сервисный центр МВД будет недостаточно. Водителю придется пройти несколько дополнительных проверок, среди которых:

медицинский осмотр;

оценка психологического состояния;

сдача экзаменов (в случае необходимости).

Труднее всего будет водителям, которые имеют на своем счету много правонарушений и штрафов. Чтобы заменить просроченные права им придется пройти почти все те же процедуры, что и при их первоначальном получении. В частности, таких автомобилистов попросят подтвердить свою квалификацию через повторную сдачу теоретического и практического экзаменов.

Почему в Украине хотят сократить срок действия прав?

Инициаторы законопроекта обосновывают свое предложение о изменении срока действия водительского удостоверения требованиями Евросоюза. По их словам, для ЕС получение прав раз в 30 лет без необходимости продления и проверки квалификации – это нонсенс. Ведь за это время здоровье, психологическое состояние и водительские навыки автомобилиста могут значительно ухудшиться. Поэтому изменение этого стандарта является важным шагом не только к евроинтеграции Украины, но и к повышению уровня безопасности на отечественных автодорогах.