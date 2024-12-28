Расходы на коммуналку снова вырастут: сколько будем платить за газ и свет с 1 января

До конца отопительного сезона 2024-2025 годов украинцы смогут пользоваться природным газом по фиксированной цене 7,96 гривен за кубический метр и электроэнергией по тарифу 4,32 гривны за киловатт-час. Это означает, что до апреля 2025 года стоимость этих энергоресурсов для бытовых потребителей не изменится.

По предварительным прогнозам, в течение ближайших нескольких месяцев украинцы не почувствуют на себе рост цен на газ и электроэнергию. Стоимость природного газа для бытовых потребителей останется на уровне 7,96 гривен за кубический метр, а за один киловатт-час электроэнергии придется платить 4,32 гривны.

Как сэкономить на электроэнергии

Для того, чтобы воспользоваться сниженным тарифом на электроэнергию в ночное время, достаточно установить двухзонный счетчик и заключить соответствующий договор со своим энергопоставщиком. Таким образом, потребители смогут платить за электроэнергию, потребленную с 23:00 до 7:00, в два раза дешевле.

Важно отметить, что тариф на электроэнергию в дневное время (с 7:00 до 23:00) останется неизменным и составит 4,32 гривны за киловатт-час. То есть скидка распространяется исключительно на ночной период потребления электроэнергии.

Напомним, что стоимость природного газа для большинства украинских домохозяйств также останется неизменной до конца отопительного сезона и составит 7,96 гривен за кубический метр. Это означает, что украинцы смогут платить за коммунальные услуги по фиксированным тарифам в течение ближайших месяцев.

В то же время уже с января будем платить по-новому за транспортировку газа. Сумма платежа рассчитывается индивидуально, исходя из объема потребления за последний год. Сумму всех потребленных кубоментов газа за год делят на 12 месяцев и умножают на стоимость транспортировки кубометра газа. Этот дополнительный коэффициент зависит от региона Украины. Чем больше потребителей в регионе, тем ниже будет стоимость транспортировки газа.