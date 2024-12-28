Витрати на комуналку знову зростуть: скільки платитимемо за газ та світло з 1 січня

До кінця опалювального сезону 2024-2025 років українці зможуть користуватися природним газом за фіксованою ціною 7,96 гривень за кубічний метр та електроенергією за тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину. Це означає, що до квітня 2025 року вартість цих енергоресурсів для побутових споживачів не зміниться.

За попередніми прогнозами, протягом найближчих кількох місяців українці не відчують на собі зростання цін на газ та електроенергію. Вартість природного газу для побутових споживачів залишиться на рівні 7,96 гривень за кубічний метр, а за одну кіловат-годину електроенергії доведеться платити 4,32 гривні.

Як заощадити на електроенергії

Для того, щоб скористатися зниженим тарифом на електроенергію в нічний час, достатньо встановити двозонний лічильник та укласти відповідний договір зі своїм енергопостачальником. Таким чином, споживачі зможуть платити за електроенергію, спожиту з 23:00 до 7:00, в два рази дешевше.

Важливо зазначити, що тариф на електроенергію у денний час (з 7:00 до 23:00) залишиться незмінним і становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Тобто знижка поширюється виключно на нічний період споживання електроенергії.

Нагадаємо, що вартість природного газу для більшості українських домогосподарств також залишиться незмінною до кінця опалювального сезону і становитиме 7,96 гривень за кубічний метр. Це означає, що українці зможуть сплачувати за комунальні послуги за фіксованими тарифами протягом найближчих місяців.

Водночас вже з січня будемо платити по-новому за транспортування газу. Сума платежу розраховується індивідуально, виходячи із обсягу споживання за останній рік. Суму всіх спожитих кубоментів газу за рік ділять на 12 місяців та множать на вартість транспортування кубометра газу. Цей додатковий коеффіцієнт залежить від регіону України. Чим більше споживачів в регіоні, тим нижчою буде вартість транспортування газу.