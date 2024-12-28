Кабмін ухвалив важливе рішення: зарплати бюджетників можуть значно зрости

З наступного року українські вчителі зможуть розраховувати на додаткові гроші до зарплати. З січня по серпень сума доплати становитиме тисячу гривень, а з вересня – дві тисячі гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Запоріжжя. За його словами, перші виплати вчителі отримають вже у січні наступного року в рамках програми “Зимова підтримка”.

На фінансування програми “Вчительська доплата” уряд виділить понад чотири з половиною мільярди гривень. Це означає, що кожен вчитель отримуватиме додатково 1300 гривень на місяць до виплати податків.

За словами прем’єр-міністра, після сплати податків вчителі отримуватимуть по тисячі гривень доплати до кінця серпня. З вересня ця сума зросте до двох тисяч гривень.

Уряд виділив значні кошти на розвиток освіти. Зокрема, 150 мільйонів гривень буде спрямовано на підвищення кваліфікації вчителів в рамках програми “Нова Українська Школа”. Крім того, для оновлення шкільного автопарку наступного року передбачено 1,6 мільярда гривень.

Виділені кошти допоможуть компенсувати зменшення зарплат вчителів через підвищення військового збору. Після прийняття нового податкового закону вчителі платитимуть більше податків, що призведе до зменшення їхніх доходів.

Як приклад, вчитель зі зарплатою 15 тисяч гривень платитиме на 525 гривень більше податків щомісяця. Це означає, що його реальний дохід зменшиться на 3,5%.

Незважаючи на ці труднощі, професія вчителя англійської мови залишається затребуваною на ринку праці. Багато компаній готові пропонувати високі зарплати кваліфікованим спеціалістам.

Однак суспільство реагує на подібні заяви уряду дуже неоднозначно. У 2025 році через дефіцит державного бюджету мінімальну заробітну плату збільшувати не будуть. Зарплат бюджетників це також стосується. Крім того всі українці змушені платити більше через зростання військового збору. В результаті тисяча гривень надбавки вчителям ледве скомпенсує витратити на військовий збір.