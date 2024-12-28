Со следующего года украинские учителя смогут рассчитывать на дополнительные деньги к зарплате. С января по август сумма доплаты составит тысячу гривен, а с сентября — две тысячи гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Запорожье. По его словам, первые выплаты учителя получат уже в январе следующего года в рамках программы «Зимняя поддержка».

На финансирование программы «Учительская доплата» правительство выделит более четырех с половиной миллиардов гривен. Это означает, что каждый учитель будет получать дополнительно 1300 гривен в месяц до выплаты налогов.

По словам премьер-министра, после уплаты налогов учителя будут получать по тысяче гривен доплаты до конца августа. С сентября эта сумма возрастет до двух тысяч гривен.

Правительство выделило значительные средства на развитие образования. В частности, 150 миллионов гривен будет направлено на повышение квалификации учителей в рамках программы «Новая Украинская Школа». Кроме того, для обновления школьного автопарка в следующем году предусмотрено 1,6 миллиарда гривен.

Выделенные средства помогут компенсировать уменьшение зарплат учителей из-за повышения военного сбора. После принятия нового налогового закона учителя будут платить больше налогов, что приведет к уменьшению их доходов.

В качестве примера, учитель с зарплатой 15 тысяч гривен будет платить на 525 гривен больше налогов ежемесячно. Это означает, что его реальный доход уменьшится на 3,5%.

Несмотря на эти трудности, профессия учителя английского языка остается востребованной на рынке труда. Многие компании готовы предлагать высокие зарплаты квалифицированным специалистам.

Однако общество реагирует на подобные заявления правительства очень неоднозначно. В 2025 году из-за дефицита государственного бюджета минимальную заработную плату увеличивать не будут. Зарплат бюджетников это также касается. Кроме того все украинцы вынуждены платить больше из-за роста военного сбора. В результате тысяча гривен надбавки учителям едва скомпенсирует потратить на военный сбор.