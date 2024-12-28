Украинцам начнут выплачивать компенсацию на аренду жилья: кто может подать заявку

Уже с января 2025 года внутренне перемещенные лица получат возможность оформить субсидии на аренду жилья. Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, которые недавно утвердил Кабинет Министров.

По словам премьера, если семья тратит более 20% своего дохода на аренду жилья, она может рассчитывать на получение государственной помощи. То есть, государство частично компенсирует расходы на аренду жилья для таких семей.

Кроме того, правительство планирует дополнительно поддержать арендодателей. Те, кто официально сдают свое жилье внутренне перемещенным лицам, смогут получить компенсацию части налогов.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о выделении дополнительных средств на программу восстановления жилья, поврежденного или разрушенного в результате войны. Эти средства будут направлены на помощь украинцам, которые потеряли свое жилье.

Также по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2024 году Украина получит от западных стран прямую бюджетную поддержку в размере 41 миллиарда гривен. В следующем году этот показатель составит около 38 миллиардов гривен.

Премьер-министр подчеркнул, что благодаря усилиям правительства и поддержке украинцев бюджет этого года является стабильным. Мы имеем достаточно средств для финансирования обороны страны, а наши международные партнеры помогают нам покрывать другие необходимые расходы.

Всего в этом году Украина получит от западных стран около 41 миллиарда долларов финансовой помощи. Наибольшие суммы мы получили от Европейского Союза и Международного валютного фонда. Также значительную поддержку оказывают США, Всемирный банк и другие страны.

Правительство уже имеет четкий план по привлечению средств на следующий год. Мы ожидаем получить более 38 миллиардов долларов международной финансовой помощи для покрытия наших невоенных потребностей. Кроме того, мы рассчитываем на использование замороженных российских активов.