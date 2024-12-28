Україїнцям почнуть виплачувати компенсацію на оренду житла: хто може подати заявку 

Вже з січня 2025 року внутрішньо переміщені особи отримають можливість оформити субсидії на оренду житла. Це стало можливим завдяки змінам у законодавстві, які нещодавно затвердив Кабінет Міністрів.

За словами прем’єра, якщо сім’я витрачає більше ніж 20% свого доходу на оренду житла, вона може розраховувати на отримання державної допомоги. Тобто, держава частково компенсує витрати на оренду житла для таких сімей.

Крім того, уряд планує додатково підтримати орендодавців. Ті, хто офіційно здають своє житло внутрішньо переміщеним особам, зможуть отримати компенсацію частини податків.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про виділення додаткових коштів на програму відновлення житла, пошкодженого або зруйнованого внаслідок війни. Ці кошти будуть спрямовані на допомогу українцям, які втратили своє житло.

Також за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у 2024 році Україна отримає від західних країн пряму бюджетну підтримку у розмірі 41 мільярда гривень. Наступного року цей показник складе близько 38 мільярдів гривень.

Прем’єр-міністр підкреслив, що завдяки зусиллям уряду та підтримці українців бюджет цього року є стабільним. Ми маємо достатньо коштів для фінансування оборони країни, а наші міжнародні партнери допомагають нам покривати інші необхідні витрати.

Загалом цього року Україна отримає від західних країн близько 41 мільярда доларів фінансової допомоги. Найбільші суми ми отримали від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. Також значну підтримку надають США, Світовий банк та інші країни.

Уряд вже має чіткий план щодо залучення коштів на наступний рік. Ми очікуємо отримати понад 38 мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги для покриття наших невійськових потреб. Крім того, ми розраховуємо на використання заморожених російських активів.