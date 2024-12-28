Деньги начислят еще до конца декабря: кто из украинцев получит по 150 долларов на карточку

В течение ближайших дней на банковские счета граждан будут зачислены выплаты. Ожидается, что до конца текущего года все, кто имеет право на получение финансовой помощи в размере 6500 гривен, получат средства. Часть украинцев уже воспользовалась этой государственной поддержкой, а остальные получат ее в течение этой недели.

Средства начислят до 31 декабря

До конца года все украинцы, которые соответствуют критериям программы поддержки, смогут получить финансовую помощь. Размер этой помощи составляет 6500 гривен. Эта программа направлена на поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

Эту финансовую помощь получают малообеспеченные семьи и семьи внутренне перемещенных лиц, которые воспитывают детей или имеют в своем составе взрослых с инвалидностью I группы.

Часть украинцев уже получила эти выплаты. В частности, помощь получили 590 тысяч семей. Остальные украинцы, которые еще не получили средства, смогут сделать это в течение ближайшей недели. Все выплаты будут сделаны до конца декабря 2024 года. То есть, до 31 декабря каждая семья, которая имеет право на эту помощь, получит 6500 гривен.

Гражданам не нужно дополнительно обращаться в социальные службы для оформления этой выплаты. Средства будут автоматически зачислены на тот же банковский счет, на который ранее поступали другие социальные выплаты. Эти деньги можно использовать на любые нужды, например, на покупку зимней одежды для детей, продуктов питания или даже на новогодние подарки.

Напомним, что украинцы до сих пор могут подавать заявку для получения 1000 гривен от Зеленского. заявки будут принимать до конца зимы. Эти средства можно будет потратить до конца 2025 года, после чего их заберут в пользу государства. Однако использовать их можно на очень ограниченные категории: оплата коммуналки, пополнение мобильного, покупки книг и некоторые другие.