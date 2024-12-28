Гроші нарахують ще до кінця грудня: хто з українців отримає по 150 доларів на картку

Протягом найближчих днів на банківські рахунки громадян будуть зараховані виплати. Очікується, що до кінця поточного року всі, хто має право на отримання фінансової допомоги в розмірі 6500 гривень, отримають кошти. Частина українців вже скористалася цією державною підтримкою, а решта отримає її протягом цього тижня.

Кошти нарахують до 31 грудня

До кінця року всі українці, які відповідають критеріям програми підтримки, зможуть отримати фінансову допомогу. Розмір цієї допомоги складає 6500 гривень. Ця програма спрямована на підтримку найбільш вразливих верств населення.

Цю фінансову допомогу отримують малозабезпечені сім’ї та сім’ї внутрішньо переміщених осіб, які виховують дітей або мають у своєму складі дорослих з інвалідністю І групи.

Частина українців вже отримала ці виплати. Зокрема, допомогу отримали 590 тисяч сімей. Решта українців, які ще не отримали кошти, зможуть зробити це протягом найближчого тижня. Всі виплати будуть зроблені до кінця грудня 2024 року. Тобто, до 31 грудня кожна сім’я, яка має право на цю допомогу, отримає 6500 гривень.

Громадянам не потрібно додатково звертатися до соціальних служб для оформлення цієї виплати. Кошти будуть автоматично зараховані на той самий банківський рахунок, на який раніше надходили інші соціальні виплати. Ці гроші можна використати на будь-які потреби, наприклад, на купівлю зимового одягу для дітей, продуктів харчування або навіть на новорічні подарунки.

Нагадаємо, що українці досі можуть подавати заявку для отримання 1000 гривень від Зеленського. заявки будуть приймати до кінця зими. Ці кошти можна буде витратити до кінця 2025 року, після чого їх заберуть на користь держави. Однак використати їх можна на дуже обмежені категорії: оплата комуналки, поповнення мобільного, покупки книг та деякі інші.