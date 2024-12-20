Последствия будут неожиданные: что произойдет со стиральной машиной, если положить слишком много вещей

Если перегрузить стиральную машину, белье будет плохо постирано, а сама машина может сломаться. Но это еще не все.

Чтобы одежда хорошо отстирывалась и полоскалась, не стоит заполнять барабан больше чем на две трети. Если положить слишком много вещей, порошок не растворится полностью, а белье останется смятым. Это приведет к дополнительным затратам воды, электроэнергии и времени.

Постоянная перегрузка стиральной машины вредна для ее внутренних механизмов. Двигатель работает с большей нагрузкой, подшипники изнашиваются быстрее, а барабан может деформироваться.

Чтобы продлить жизнь вашей стиральной машины, оставляйте между бельем и верхней частью барабана небольшое пространство – примерно размером с ладонь. Это обеспечит эффективную стирку и поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Как продлить сроки «жизни» стиралки

Чтобы стиральная машина прослужила как можно дольше, учтите несколько советов.