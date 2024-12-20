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Последствия будут неожиданные: что произойдет со стиральной машиной, если положить слишком много вещей

Yulia20.12.2024

Если перегрузить стиральную машину, белье будет плохо постирано, а сама машина может сломаться. Но это еще не все. 

Чтобы одежда хорошо отстирывалась и полоскалась, не стоит заполнять барабан больше чем на две трети. Если положить слишком много вещей, порошок не растворится полностью, а белье останется смятым. Это приведет к дополнительным затратам воды, электроэнергии и времени.

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Постоянная перегрузка стиральной машины вредна для ее внутренних механизмов. Двигатель работает с большей нагрузкой, подшипники изнашиваются быстрее, а барабан может деформироваться.

Чтобы продлить жизнь вашей стиральной машины, оставляйте между бельем и верхней частью барабана небольшое пространство – примерно размером с ладонь. Это обеспечит эффективную стирку и поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Как продлить сроки «жизни» стиралки

Чтобы стиральная машина прослужила как можно дольше, учтите несколько советов.

  • Не перегружайте машину. Оставляйте достаточно места для свободного вращения белья.
  • Выбирайте качественные средства, предназначенные для вашего типа ткани и стиральной машины.
  • Превышение рекомендованного количества порошка или кондиционера может привести к образованию накипи и засорению фильтра.
  • Регулярно очищайте фильтр от ворса и мелких предметов.
  • После каждой стирки протирайте резиновые уплотнители, чтобы предотвратить появление плесени и неприятного запаха.
  • После стирки оставляйте дверцу машины открытой, чтобы внутри не образовывалась влага.
  • Раз в два-три месяца запускайте пустую машину при высокой температуре с добавлением специального средства для чистки стиральных машин.
  • Выбирайте оптимальную скорость отжима для каждого типа ткани.
  • Не кладите острые предметы в барабан. Ключи, монеты и другие острые предметы могут повредить барабан.
  • Выровняйте машину. Нестабильное положение машины может привести к повышенной вибрации и шуму во время работы.
  • Соблюдая эти простые правила, вы сможете продлить срок службы вашей стиральной машины и обеспечить качественную стирку на долгие годы.

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Yulia20.12.2024
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