Наслідки будуть несподівані: що станеться з пральною машиною, якщо покласти надто багато речей

Якщо перевантажити пральну машину, білизна буде погано випрана, а сама машина може зламатися. Але це ще не все.

Щоб одяг добре відпирався і полоскався, не варто заповнювати барабан більше ніж на дві третини. Якщо покласти занадто багато речей, порошок не розчиниться повністю, а білизна залишиться зминатою. Це призведе до додаткових витрат води, електроенергії та часу.

Постійне перевантаження пральної машини шкідливо для її внутрішніх механізмів. Двигун працює з більшим навантаженням, підшипники зношуються швидше, а барабан може деформуватися.

Щоб продовжити життя вашої пральної машини, залишайте між білизною та верхньою частиною барабана невеликий простір – приблизно розміром з долоню. Це забезпечить ефективне прання та допоможе уникнути дорогого ремонту.

Як подовжити терміни “життя” пралки

Щоб пральна машина прослужила якомога довше, врахуйте кілька порад.

Не перевантажуйте машину. Залишайте достатньо місця для вільного обертання білизни.

Вибирайте якісні засоби, призначені для вашого типу тканини та пральної машини.

Перевищення рекомендованої кількості порошку або кондиціонера може призвести до утворення накипу та засмічення фільтра.

Регулярно очищайте фільтр від ворсу та дрібних предметів.

Після кожного прання протирайте гумові ущільнювачі, щоб запобігти появі цвілі та неприємного запаху.

Після прання залишайте дверцята машини відчиненими, щоб всередині не утворювалася волога.

Раз на два-три місяці запускайте порожню машину при високій температурі з додаванням спеціального засобу для чищення пральних машин.

Вибирайте оптимальну швидкість віджиму для кожного типу тканини.

Не кладіть гострі предмети в барабан. Ключі, монети та інші гострі предмети можуть пошкодити барабан.

Вирівняйте машину. Нестабільне положення машини може призвести до підвищеної вібрації та шуму під час роботи.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете продовжити термін служби вашої пральної машини та забезпечити якісне прання на довгі роки.