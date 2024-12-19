Зарплаты некоторых специалистов вырастут почти вдвое: назван полный перечень перспективных профессий

В 2024 году многие специалисты могли ощутить существенное повышение зарплат. Конечно, с такой инфляцией и стремительным ростом цен на товары и услуги особого обогащения люди не почувствовали, но это все же лучше учитывая тот факт, что у многих зарплата не выросла и на 100 гривен. Эксперты говорят, что зарплаты специалистов, которые начали получать больше в 2024 году, будут расти и в 2025 году. Назван их полный перечень, а также проценты на которые вырастет оклад.

Данными поделился обширный кадровый портал

Согласно данным, опубликованным кадровым порталом, средняя зарплата в Украине составляет 22000 гривен. Это на 22% больше, чем в 2023 году, и в дальнейшем эта тенденция будет продолжаться.

Существенно выросла зарплата не в целом по Украине, а у некоторых специалистов. К примеру, зарплата ортодонта выросла на 90%. Если в 2023 году эти специалисты получали в среднем 23 000 гривен, то в 2024 году это уже 47 000-48 000 гривен. Далее в списке продюсер – 45 000 грн (+58%), кредитный эксперт – 23 500 грн (+57%), инструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%), теплотехник – 35 000 грн (+56%), управляющий сети магазинов – 30 000 грн (+50%) и фармер – 60 000 грн (+50%). На 40-45% выросли зарплаты и для коллекторов, плиточников и работников линии раздачи.

“Средняя зарплата в Украине – 22 500 грн. Это на 22% больше, если сравнивать с декабрем прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 192 688 вакансий, размещенных на Work.ua в Украине за последние 3 месяца”, – отмечают на сайте.

Зарплата и дальше будет расти, однако, учитывая, что инфляция в 2025 году будет примерно на уровне 9%, то реальные проценты повышения будут значительно меньше.